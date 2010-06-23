جزئیات طرح خانه دار شدن 160 هزار نفر از فرهنگیان

کوروش اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و وزیر مسکن و شهرسازی راه حل های خانه دار شدن فرهنگیان بدون مسکن بررسی شد.

بیش از این قائم مقام وزیر آموز و پرورش در امور استانها عنوان کرده بود که 160 هزار فرهنگی بدون خانه هستند.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش افزود: یکی از نتایج مهم این جلسه امضای تفاهم نامه با وزارت مسکن و شهرسازی بود که طی آن مقرر شد فرهنگیان با الویت ویژه بتوانند با کمترین موانع از طریق طرح مسکن مهر صاحب خانه شوند.

اسکندری ادامه داد: یکی دیگر از راه حل های ارائه شده افزایش ظرفیت تعاونیهای مسکن فرهنگیان است که مقرر شد با حل مشکلات مالی این تعاونیها که طی چند سال گذشته دچار آن شده اند، توانمندیهای آنها را در این زمینه بکار گیریم.

آموزش و پرورش دارای 600 تعاونی مسکن فرهنگیان است.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام 70 هزار نفر از فرهنگیان در طرح مسکن مهر و نزدیک به 70 هزار نفر دیگر در تعاونیهای مسکن برای خانه دار شدن خبر داد.

ارسال بخشنامه به استانها

اسکندری درباره مدت زمان خانه دار شدن فرهنگیان گفت: طی تفاهم نامه با وزارت مسکن و شهرسازی باید ظرف دو سال تمام فرهنگیان متقاضی خانه دار شوند.

معاون اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش افزود: تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت مسکن به شکل بخشنامه به اداره کل استانهای آموزش و پرورش و اداره کل های مسکن شهرها برای اجرا ارسال شده است.