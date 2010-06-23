به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده در چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی شورای پدافند غیرعامل به میزبانی و دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر چهارشنبه گفت: با توجه به ماهیت متفاوت این کمیته با سایر کمیته های دیگر و اهمیت پرداختن به دغدغه های مقام معظم رهبری و تلاش در جهت تحقق دیدگاه ها و نظرات در جامعه و همچنین کاهش تلفات معنوی و فرهنگی جامعه پرداختن به پدافند غیرعامل با توجه به تهدیدات صورت گرفته از سوی دشمنان بسیار مهم و حیاتی است.

وی ضمن تاکید بر تفاوتهای فرهنگی با حوزه نظامی انتظامی تصریح کرد: پدافند غیرعامل از نظر ماهیت کار به حوزه های فرهنگی اجتماعی بسیار نزدیک است اما بسیاری از اقشار جامعه آشنایی چندانی با این مبحث ندارند و با توجه به اینکه هجمه های نرم دشمنان بصورت همه گیر در حال تخریب جامعه است باید در حوزه پدافند غیرعامل که شامل هرگونه مبارزه غیرنظامی می شود فرهنگ سازی صورت گیرد.

مدیرکل ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از استانهای کشور در معرض تهدیدات نرم دشمنان هستند و آشنایی با ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگ بومی و اصیل هر منطقه می تواند راهگشای مشکلات آنی باشد.

امیرزاده یادآور شد: جنگ فرهنگی دشمنان از سالها پیش آغاز شده است و هم اکنون ما در اوج جنگ قرار داریم و تقویت خاکریزهای فرهنگی در اولویت برنامه هاست.

در ادامه سردار رستگار فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان و رئیس کارگروه گفت: کار گروه فرهنگی پدافند غیرعامل امسال زیر نظر شورای مرکزی که به ریاست استاندار فعالیت می کند، این شورا دارای کارگروه های فرهنگی -اجتماعی، اقتصادی و انرژی، عمرانی و تاسیسات، علمی و آموزشی است.

وی افزود: بر اساس آیین نامه کارگروه فرهنگی اجتماعی دارای 16 دستور کار است که باید با همکاری نهادهای فرهنگی استان بررسی و در جامعه به نحو احسن اجرا شود.