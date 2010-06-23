خانواده ها به علایق فرزندان در انتخاب برنامه های اوقات فراغت توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام محرمعلی چراغی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع مجریان برنامه اوقات فراغت شهرستان دالاهو اظهار داشت: اوقات فراغت فرصت طلایی است که می تواند زمینه مناسبی برای رشد وبالندگی افراد فراهم آورد به شرط آن که بابی توجهی تلف نشود.

وی افزود: در مورد اهمیت و نحوه گذراندن اوقات فراغت بحث ها و برسی های فراوانی صورت گرفته و پیشنهادهای متنوعی ارائه شده است در این بین توجه به مسائل نوجوانان و جوانان که دغدغه همیشگی به حساب می آید به دلیل ورود ناگهانی آنان به اجتماع و در نتیجه افزایش احتمال بروز رفتارهای جدید بسیار حائز اهمیت است.

چراغی تصریح کرد : بارزترین ویژگی اوقات فراغت آزادی انتخاب و نوع فعالیت است اما والدین به تصور این که باید وقت نوجوان و جوان فارغ شده از درس و مدرسه را لزوما پر کنند و بدون توجه به علایق آنها و فرزندان را ملزم به شرکت در یک سری برنامه های مورد نظر خود می کنند که باعث عدم استقبال نوجوانان و جوانان می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت و استفاده نادرست ار آن نبز می تواند باعث بروز مشکلات و خسارات جبران ناپذیر می شود .