نگاه به قم باید با سایر استانها متفاوت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سیدمحمد علوی گرگانی ظهر چهارشنبه همزمان با دومین روز از هفته صرفه‌جویی در مصرف آب در دیدار مدیران صنعت آب و آبفای استان قم با اشاره به زائرپذیری و مهاجرپذیری شهر مقدس قم اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه این شهر به عنوان حرم اهل بیت(ع) مطرح است و مورد توجه مردم سراسر کشور و بلکه سراسر جهان قرار دارد باید نگاه به قم با سایر استان‌ها متفاوت باشد.



وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تامین نیاز آبی شهر قم تنها وظیفه مدیران بخش‌آب نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه شهر مقدس قم و جمعیت رو به افزایش این شهر، تمام مسئولان باید برنامه‌ریزی‌های لازم و حسن همکاری و مدیریت را برای تامین آب قم انجام دهند تا مشکلی برای تامین آب این شهر نداشته باشیم.



این مرجع تقلید با تاکید بر پرهیز از اسراف آب خاطرنشان کرد: باید در تمام ایام سال مسئله پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی در مصرف آب را مورد توجه قرار دهیم و این موضوع تنها به تابستان ختم نشود.



وی افزود: البته باید روش‌های استفاده صحیح از آب به مردم آموزش داده شود تا مردم با به کاربستن این روش‌ها در کیفیت مصرف مدیریت داشته باشند.



آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به آموزه‌های دینی و اسلامی مبنی بر عدم اسراف در مصرف آب تاکید کرد: هر چند وضو و غسل به عنوان دو عمل عبادی مورد تاکید اسلام است اما در همین اعمال نیز تأکید شده است که باید از اسراف آب پرهیز شود و این دو امر عبادی را با عمل عبادی همراه باشد.



وی با بیان اینکه آب مایع حیات همه موجودات و انسان‌ها است و همه حق استفاده از آن را دارند، تصریح کرد: اگر ما امور اجتماعی را بر اساس اصول دین پیاده و از آموزه‌های اهل بیت استفاه کنیم از اسراف در تمام موارد به ویژه آب جلوگیری می‌شود.



این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه خداوند برپرهیز از اسراف آب تاکید کرده است، ابراز داشت: یکی ازمشکلاتی که جامعه و ملت ما هنوز آن را عملا درک نکرده‌اند مسئله اسراف است و این اسراف هر روز وضعیت را بدتر می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود نظام جمهوری اسلامی را نظام ولایی عنوان کرد و گفت: باید در این نظام تمام اعمالمان بر اساس دستورات امام معصوم(س) و ولی فقیه باشد تا مملکت و نظام ما به معنای واقعی کلمه اسلامی و ولایی باشد.