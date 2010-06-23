رونمایی از کاملترین نرم افزار زیارت مجازی دنیا در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به نقل از آستان قدس رضوی، سعید زندی طراح و سازنده این نرم افزار ظهر چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش روابط عمومی های پایتخت معنوی ایران افزود: این نرم افزار کاملترین نرم افزار مجازی زیارتی دنیا است که قابلیت برقراری ارتباط با تمامی صحن ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی، قابلیت زوم و گردش خودکار، اجرای 32 تا 64 فرم تصویر به طور همزمان است.

وی با بیان اینکه کیفیت تصاویر در این نرم افزار DPI 300 به صورت فشرده و با قابلیت نمایش نام مکان است، تصریح کرد: این نرم افزار با استفاده تکنولوژی QTVR به روش عکاسی DR H طراحی شده است.

وی اظهار داشت: طراحی این نرم افزار نسخه آزمایشی است که طی دو سال به طول انجامید و در این مجموعه بیش از هفت هزار در بیش از 100 هکتار در آن گنجانده شده است.

زندی از طراحی نرم افزار تکمیلی زیارت مجازی خبر داد و بیان کرد: نرم افزار جدید که تا پایان سال جاری توسط یک تیم هنرمند به بهره برداری خواهد رسید شامل جستجو، صدای محیط توضیحات مربوط به هر مکان، آلبوم عکس، انتخاب مکان مورد نظر، خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: نرم افزار تکمیلی با انیمیشن ورودی که از کهکشان شروع خواهد شد و تا پلان هوایی حرم مطهر رضوی ادامه خواهد یافت و با یک کلیک روی هر مکان نمایش مجازی به طور 360 درجه کروی روی هرمحیط خواهد داشت.

وی افزود: برای طراحی نرم افزار زیارتی مجازی حرم مطهر رضوی مشکلات متعددی از جمله عدم دستیابی به اطلاعات کافی و نرم افزارهای روز دنیا به دلیل تحریم های کشور وجود داشت.