به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، جلسه توضیح و پرسش و پاسخ پیرامون هدفمند کردن یارانه ها بعدازظهر چهارشنبه با حضور شورای اداری شهرری و استاندار تهران برگزار شد.

فرماندار ری در ابتدای جلسه ضمن انتقاد از نحوه برگزاری جلسات پیشین در خصوص هدفمند کردن یارانه ها گفت: متاسفانه جلسات به صورت تئوری بوده و سئوالات که باید مطرح شود به آن پرداخته نشد.

جعفر فرجی ادامه داد: از هفته آینده کارهای عملیاتی برای هدفمند کردن یارانه ها در شهرری را انجام خواهیم داد.

استاندار تهران نیز در این نشست ضمن تشریح چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: قبل از سفر استانی هیئت دولت به شهرری کارگروه های تخصصی باید جلسات و کارهای خود را انجام داده باشند و برای تقویت بنیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی و جذب بودجه تلاش کنند.

مرتضی تمدن همچنین بحث تفکیک شهرداری منطقه 20 از شهرداری تهران را مطرح کرد و گفت: در واحد تقسیمات سیاسی و کشوری نام شهرری را شهرستان گذاشته ایم و نگاه رئیس جمهور این است که شهرری باید به عنوان یک شهرستان کامل کار کند و ابراز امیدواری کرد سفر رئیس جمهور به این شهرستان به تمام این حرف و حدیث ها پایان می دهد.

هدفمندی یارانه ها تصمیم یک شبه نیست

وی در مورد هدفمند کردن یارانه ها بیان داشت: با اجرای این طرح کار انقلابی در ایران انجام خواهد شد و این طرح خواب و تصمیم یک شبه نیست و سه سال طول کشید تا این طرح به مرحله اجرا برسد، مطالعه در مسائل معیشتی است که دولت های قبلی به این دولت منتقل کرده اند و این دولت در صدد اجرایی کردن آن است.

استاندار تهران درمورد چگونگی این طرح گفت: رئیس جمهور ابتدا در سفرهای استانی که برای تبلیغات ریاست جمهوری بود بزرگترین مشکلات مطرح شده مردم را اقتصاد و معیشت آن ها دانستند و کارگروهی حدودا 30 نفر متشکل از کارشناسان و استادان دانشگاه به عنوان هسته اولیه طرح تحول اقتصادی تشکیل دادند که مشخص کنند مردم در کدام قسمت اقتصاد مشکل دارند و مطالبات مردم را تفسیر و تعریف کنند.

وی ادامه داد: این کارگروه هفت محور اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام توزیع، اصلاح نظام یارانه ها، اصلاح نظام پول ملی، اصلاح نظام ارتقاء بهره وری که از اولویت بیشتری برخوردار بود را تعیین کرد که از این هفت محور نیز اصلاح نظام یارانه ها اولویت دارد.

تمدن خاطرنشان کرد: در حال حاضر این محور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و به صورت یک قانون درآمده است و این قانونی شدن به دلیل اجرای ادامه دار این طرح در دولت های بعدی است، در غیر این صورت این دولت در برنامه چهارم مجوز هدفمند کردن یارانه ها را داشت.

وی دلیل اولویت اصلاح نظام یارانه ها را نسبت به بقیه طرح ها پرداخت یارانه نقدی 15 هزارمیلیارد تومان و غیر نقدی 400 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر بدون اجرای این طرح دولت بودجه تزریق می کند اما رضایتمندی مردم وجود ندارد.

هدفمندی یارانه ها تنها جهت پرداخت پول را عوض کرده است

تمدن در خصوص صحبت برخی منتقدان که پرداخت پول نقدی به مردم باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود گفت: فقط جهت پرداخت پول را عوض کرده ایم و چون پول جدیدی تزریق نمی کنیم و خانوار ایرانی میل به پس انداز دارد و این پول بلافاصله تبدیل به تقاضا نمی شود و همینطور اصلاح الگوی مصرف را به دنبال دارد پس تورم ایجاد نمی کند و در این طرح فقط قیمت را واقعی می کنیم و افزایش قیمت نداریم، به همین میزان که قیمت واقعی می شود سطح قدرت خرید خانوار نیز بالا می رود.

وی همچنین در مورد فرمول پرداخت یارانه ها گفت: 50 درصد یارانه ها به صورت نقدی به حساب مردم ریخته می شود که در مرحله اول به صورت تنخواه به همه یکسان داده می شود تا فرم ها به طور کامل ارزیابی شود و در بلند مدت این 50 درصد تبدیل به سهم بیمه ارزان می شود، 30 درصد به تولید کننده هایی که جنس آن ها به دلیل آزاد کردن قیمت عامل های انرژی گران می شود پرداخت می شود تا گرانی به مردم منتقل نشود، 20 درصد با قی مانده به کار های عمرانی عام المنفعه مانند توسعه خطوط مترو قطار و غیره پرداخته می شود.

وی همچنین از پیش بینی منبعی برای اضطرار خبر داد و گفت: یک قلک کنار این قانون درست کرده ایم که اگر خللی پیش آمد برای کسانی ممکن است دچار مشکل شوند وآسیب ببینند به کمک آنها برویم.

استاندار تهران پایان این کار را دعای خیر مردم دانست و گفت: تضمینی وجود دارد که مردم بعد از پرداخت پول آب و برق و ... چیزی هم برایشان باقی می ماند.