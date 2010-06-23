به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مصطفی محمد نجار طی حکمی علی رستمی را به سمت فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب کرد.
علی رستمی پیش از این مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر بود و مولاداد رشیدی فرماندار سابق نیز به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مصطفی محمد نجار طی حکمی علی رستمی را به سمت فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب کرد.
علی رستمی پیش از این مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر بود و مولاداد رشیدی فرماندار سابق نیز به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.
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