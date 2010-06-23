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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

با حکم وزیر کشور؛

فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب شد

فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مصطفی محمد نجار طی حکمی علی رستمی را به سمت فرماندار جدید شهرستان جوانرود منصوب کرد.

علی رستمی پیش از این مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر بود و مولاداد رشیدی فرماندار سابق نیز به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.

کد مطلب 1106206

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