مبلغین، امام موسی صدر را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسن زمانی ظهر چهارشنبه در دومین اجلاسیه معاونین مدارس علمیه کشور با اشاره به سیره امام موسی صدر اظهار داشت: ما باید امروز مانند امام موسی رفتار کنیم چرا که وقتی ایشان به لبنان رفتند مردم اعم از شیعه، سنی و حتی مسیحی گرد او جمع شدند و هر کدام در مراسم‌هایشان از او دعوت می‌کردند.



زمانی افزود: دلیل اقبال مردم این است که امام موسی صدر هم برخورد خوبی با اقشار مختلف فارغ از مذهب آنها داشتند و هم از فضیلت علمی لازم برخور دار بودند.



عرصه‌های مناسب و بکری برای تبلیغ وجود دارد



زمانی بابیان این که 220 کشور دنیا مخاطب ما هستیم ابراز داشت: برغم آنکه فکر می‌کنیم دنیا ما را نمی‌پذیرد و درب‌ها به روی ما بسته است عرصه های فراوانی وجود دارد که می‌توانیم وارد آنها شویم و دنیا نیز اقبال و پذیرش لازم را دارد.



وی گفت: خود بنده فکر می‌کردم در بسیاری از کشورها به هیچ وجه امکان فعالیت وجود ندارد اما وقتی رفتم متوجه شدم که بر خلاف باور ما زمینه بسیار خوبی نیز فراهم است و درب‌ها به روی ما باز می‌شد.



زمانی با اشاره به سفر خود به مصر اظهار داشت: در کشور مصر دانشگاه الازهر بیش از نیم ملیون نفر دانشجو وجود دارد که در عرصه‌های مختلف به شکلی قاطع حضور دارند.



وی با اشاره به فضای ساسی موجود بین ایران و مصر خاطر نشان کرد: روابط دو کشور به شدت تیره است به طوری که ایرانیان اجازه سفر به مصر را ندارند و تنها با هماهنگی مقامات دولتی می‌توانند وارد این کشور شوند.



زمانی گفت: بنده چند سال پیش به عنوان رایزن فرهنگی وارد مصر شدم و پس از آشنایی با اساتید الاظهر تصمیم گرفتنم با شورای افتا دیدار کرده مبانی فقهی خود را به آنها ارائه دهم که سرانجام موفق شدم وقت ملاقاتی بگیرم و در جلسه‌ای که برگزار شد علاوه بر رئیس شورای افتا تمامی اعضا نیز حاضر بودند.



وی افزود: در آن دیدار من به رئیس شورای افتا گفتم معارف پیامبر(ص) از طرق صحابه و ائمه معصومین(ع) منتقل شده است و اگر شما می‌خواهید از تمامی منابع استفاده کنید لازم است به کتب شیعه نیز نظر داشته باشید که رئیس شورای افتا گفت: حرف شما منطقی است اما آیا حقیقتا چیزی وجود دارد که ما بتوانیم از آن استفاده کنیم.



زمانی ادامه داد: بنده تعدادی از کتب حدیثی رابه همراه داشتم و همان جا به او هدیه کردم که او بسیار متعجب شد و گفت فرزندان رسول الله روی سر ما جا دارند و من باید همه این‌ها را مطالعه کنم تا در هنگام صدور فتوا به آن‌ها نظر داشته باشم.



وی گفت: در ادامه وقتی موقع نماز فرارسید از من خواستند امامت جماعت را بر عهده بگیرم که نهایتا پذیرفتم و حتی در آن روز به خاطر من آنها نماز ظهر و عصر را جمع کردند که همه این‌ها نشان می‌دهد حتی در مکان‌هایی که ما فکر می‌کنیم به هیچ وجه نمی‌شود فعالیت داشت اگر به درستی حضور پیدا کنیم می‌توانیم فعالیت مناسبی داشته باشیم.



زمانی ابراز داشت: عده‌ای اینجا نشسته‌اند و فحش و ناسزا می‌دهند و فکر می‌کنند که با مجادله می‌توان مشکلات را حل کرد در حالی که تنها با ارتباط می‌توان مشکلات را از سر راه برداشت.



نظام فلسفی، تربیت و اقتصادی ما باید مطابق زبان مردم دنیا باشد



وی با بیان این که حجت امروز برما تمام شده است تاکید کرد: نظام فلسفی، اقتصادی و تربیتی ما باید به نوعی تغییر کند که فهم و تحقق آنها درکشورهای دیگر عملی باشد و به این منظور ما باید با نظرات و ادیان آنها آشنا شویم تا بتوانیم مبانی خود را بر اساس فهم دیگران تدوین کنیم.



زمانی بابیان این کار بنیادی نیازمند اهتمام معاونین آموزشی است اظهارداشت: در رسیدن به این هدف معاونین آموزشی نقش کلیدی دارند وباید به گونه‌ای فعالیت کنند که دست آوردهای حوزه به در دنیا به کارگرفته شود.



آموزش زبان دوم از اولویتهای حوزه باید باشد



وی با بیان این که برای هر طلبه یادگیری زبان عربی در اولویت قرار دارد و بعد از آن یکی از زبان‌های بزرگ دنیا تصریح کرد: در دیگر کشورها و مراکز دینی بر روی یادگیری زبان بسیار خوب کار کرده‌اند و من نمی‌گویم چند زبان اما حداقل غیر از فارسی باید یک زبان دیگر را مسلط باشیم.



زمانی ادامه داد: گاهی اوقات ما مبلغینی کور و کر و گنگ هستیم چرا که نه می‌توانیم با دیگران حرف بزنیم نه می‌توانیم نوشته‌های آنها را بخوانیم و نه می‌توانیم حرف‌های آنها را بشنویم‏؛ با این شرایط چگونه می‌توانیم دین خدا را تبلیغ کنیم.