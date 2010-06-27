ساخت مجموعه ساحلی در قشم با سرمایه گذاری اماراتیها

فرزین حق دل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این مجموعه ساحلی که با حجم سرمایه گذاری پنج میلیارد تومان ساخته می شود شامل سوئیتهای ساحلی مستقل، زمین تنیس و والیبال ساحلی و ورزشهای مختلف است.

وی با بیان این که مرحله سفت کاری این مجموعه به اتمام رسیده و در مرحله نازک کاری است، گفت: این مجموعه توریستی و اقامتی استانداردهای روز دنیا را داراست.

مدیر کل سیاحتی و گردشگری منطقه آزاد قشم اضافه کرد: همچنین مرکز اقامتی، تفریحی و گردشگری درگهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی در اسکله درگهان منطقه آزاد قشم ساخته می شود.

وی ادامه داد: در این مجموعه تفریحی یک هتل سه ستاره، مجموعه ورزشهای آبی مانند جت اسکی، کافی شاپ و رستورانهای ملل مختلف و بین المللی ساخته می شود.

وی اظهار داشت: در صورت موافقت اصولی و تکمیل ارزیابیهای زیست محیطی حداکثر تا یک ماه آینده ساخت این مجموعه عملیاتی می شود.

حق دل ادامه داد: با توجه به این که بخش عمده ای از این مجموعه با استفاده از سازهای پیش ساخته اجرا خواهد شد، ساخت آن در کوتاه ترین زمان ممکن و تا آغاز فصل پرمسافر قشم یعنی پائیز به اتمام می رسد.

وی افزود: این مجموعه اقامتی با سرمایه گذاری 40 میلیارد ریالی سرمایه گذاران اماراتی ساخته می شود.

به گفته وی، از این سرمایه گذاران تضمینهای لازم برای اتمام به موقع پروژه ها اخذ شده است.