تغییر استانداران کرمان، خراسان شمالی و بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، اسماعیل نجار، ابوطالب شفقت و محمدحسین جهانبخش به ترتیب به عنوان استانداران استان کرمان، خراسان شمالی و بوشهر انتخاب شدند.



در این جلسه همچنین حبیب الله دهمرده از سوی معاون اول رئیس جمهور به عنوان معاون هماهنگی و نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.