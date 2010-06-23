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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

هیئت دولت تصویب کرد:

تغییر استانداران کرمان، خراسان شمالی و بوشهر

تغییر استانداران کرمان، خراسان شمالی و بوشهر

هیئت وزیران استانداران جدید استان های کرمان، خراسان شمالی و بوشهر را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، اسماعیل نجار، ابوطالب شفقت و محمدحسین جهانبخش به ترتیب به عنوان استانداران استان کرمان، خراسان شمالی و بوشهر انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین حبیب الله دهمرده از سوی معاون اول رئیس جمهور به عنوان معاون هماهنگی و نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.

کد مطلب 1106221

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