اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی والیبالیست لرستانی، به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان دعوت شد.

کمیته فنی فدراسیون والیبال، سمیه سپهوند والیبالیست لرستانی را به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان که تا چهارم تیرماه در تهران ادامه دارد دعوت کرد.

افراد منتخب این اردو، تیم ملی والیبال بانوان کشور را در مسابقات آسیایی همراهی خواهند کرد.

دو کشتی گیر فرنگی کار لرستانی به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان دعوت شدند

بنابر این گزارش، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان، حمید رضا خامسی در وزن 50 کیلوگرم و محسن قاسمی در وزن 66 کیلوگرم را به اردوی انتخابی تیم ملی که از امروز به مدت 12 روز در خانه کشتی تهران برگزار می شود دعوت کرد.

افراد منتخب این اردو تیم ملی کشتی آزاد جوانان را در مسابقات جهانی چین که 29 تیر ماه برگزار می شود همراهی می کنند.

دو مربی لرستانی در کلاس مربیگری بین المللی اسکواش شرکت کردند

مهرداد صالحی و معصومه داستان، با شرکت در کلاس مربیگری بین المللی که با حضور 28 مربی در سالن حیدر نیا تهران برگزار شد، شیوه های جدید مربیگری اسکواش را فرا گرفتند.