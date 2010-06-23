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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

از سوی دفتر امور مجامع سازمان؛

فهرست نامزدهای احراز پست ریاست 7 فدراسیون اعلام شد

فهرست نامزدهای احراز پست ریاست 7 فدراسیون اعلام شد

سازمان تربیت بدنی فهرست نامزدهای احراز پست ریاست 7 فدراسیون ورزشی را که مجامع آنها در تیرماه جاری برگزار خواهد شد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی دفتر امور مشترک فدراسیونها کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیونهای تنیس، بسکتبال، بدمینتون ، دوچرخه سواری ، اسکواش، شنا و بولینگ وکیو اسپرت اعلام شد.

بر این اساس فدراسیون تنیس 2 نفر(مجید شایسته وعلی دادگر)، بسکتبال 2 نفر(محمود مشحون وحسن میرزا آفابیک)، بدمینتون 2 نفر ( محم رضا پوریا و جواد میرقادری)، دوچرخه سواری 4 نفر(زنگی آبادی، رضوی، صفرزاده و حبیب الله جمشیدی)، اسکواش 1 نفر(مسعود سلیمانی ، شنا 6 نفر( محسن رضوانی ، جواد پذیرفته ، علیرضا رحیمی، آیت اللهی ومجید مشتاق عشق بصورت مشروط) و فدراسیون بولینگ و کیو اسپرت 2 نفر(اسکندری و کاظمی) کاندید شده اند .

انتخابات فدراسیون های تنیس، بسکتبال، بدمینتون، دوچرخه سواری، اسکواش و شنا به ترتیب روزهای 10 ، 15 ، 20 ، 23 ، 27 ، 30 تیرماه برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1106233

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