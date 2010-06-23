فهرست نامزدهای احراز پست ریاست 7 فدراسیون اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی دفتر امور مشترک فدراسیونها کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیونهای تنیس، بسکتبال، بدمینتون ، دوچرخه سواری ، اسکواش، شنا و بولینگ وکیو اسپرت اعلام شد.

بر این اساس فدراسیون تنیس 2 نفر(مجید شایسته وعلی دادگر)، بسکتبال 2 نفر(محمود مشحون وحسن میرزا آفابیک)، بدمینتون 2 نفر ( محم رضا پوریا و جواد میرقادری)، دوچرخه سواری 4 نفر(زنگی آبادی، رضوی، صفرزاده و حبیب الله جمشیدی)، اسکواش 1 نفر(مسعود سلیمانی ، شنا 6 نفر( محسن رضوانی ، جواد پذیرفته ، علیرضا رحیمی، آیت اللهی ومجید مشتاق عشق بصورت مشروط) و فدراسیون بولینگ و کیو اسپرت 2 نفر(اسکندری و کاظمی) کاندید شده اند .

انتخابات فدراسیون های تنیس، بسکتبال، بدمینتون، دوچرخه سواری، اسکواش و شنا به ترتیب روزهای 10 ، 15 ، 20 ، 23 ، 27 ، 30 تیرماه برگزار خواهد شد.