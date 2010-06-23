9 هزار نفر از اقشار دانشگاهی کشور عازم عمره مفرده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت ‌الاسلام علی محمد امرالهی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 6 هزار دانشجوی پسر مجرد، یک هزار استاد به همراه همسرشان و 700 زوج دانشجو نفرات تشکیل دهنده این کاروان ها هستند .

وی با بیان اینکه تعداد اعزام اقشار دانشگاهی کشورمان به عمره مفرده 14 هزار نفر کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تأخیر کلی در اعزام عمره گزاران کشور، تعداد زائران اعزامی به کشور عربستان کاهش یافت که دانشجویان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و امسال تعداد کمتری از دانشجویان به سفر‌ معنوی حج اعزام می‌ شوند.

معاون پارلمانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به این که امسال کشور عربستان برای خواهران مجرد ویزا برای تشرف به حج صادر نکرد، قرار است سال آینده سهمیه خواهران بین کاروان‌ های پسران و کاروان ‌های متأهلی تقسیم ‌شود .

امرالهی با اشاره به این که اعزام دانشجویان به عمره مفرده تأثیرات شگرفی در آن‌ها به وجود می ‌آورد، گفت: دانشجویانی که به این سفرهای زیارتی اعزام می‌ شوند دچار تحولات و تغییرات مثبتی می ‌شوند و از آنجایی که این تغییرات در سنین جوانی اتفاق می ‌افتد ماندگارتر خواهد بود و می ‌توانند تصمیمات بزرگی در تغییر روش زندگی خود می‌ گیرند .

وی با بیان این که تمامی تمهیدات برای رفاه حال این زائران دیده شده است، اظهار داشت: با وجود اینکه دانشجویان هزینه سفر درجه 3 را می ‌پردازند، امکانات رفاهی که برای آنان در نظر گرفته می شود در سطح درجه 2 کاروان‌های عادی است که طبیعتاً از امکانات بهتری نسبت به کاروان‌ های درجه 3 عادی برخوردارند.

امرالهی توجه به مسائل فرهنگی دانشجویان ار در این سفر را اقدامات اصلی این نمایندگی عنوان کرد و گفت: در این سفر مسابقات فرهنگی، امکان دسترسی به اینترنت و فضاهای مجازی، مقاله ‌نویسی، گزارش‌ نویسی، تحقیق و پژوهش، برپایی همایش‌ هایی در مکه و مدینه و بازدیدهای ویژه از اماکن فرهنگی و مذهبی برای کاروان‌های دانشجویی برگزار می‌ شود.