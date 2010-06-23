کشف 9 تن مواد مخدر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید شرفی ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: از این میزان کشفیات 9 تن و 221 کیلو گرم توسط نیروهای انتظامی استان کشف شده که نسبت به مشابه سال گذشته 29 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی 519 کیلو گرم مواد مخدر نیز در سه ماهه نخست امسال توسط اداره کل کشفیات اطلاعات استان کشف شده است.

وی با بیان اینکه سیاست کلی ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، مردمی کردن مبارزه با مواد‌ مخدر است، افزود: ستاد مبارزه با مواد‌ مخدر با این نگاه اعتبارات خوبی را برای سازمان‌ های مردم نهاد در نظر گرفته است.

معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد‌ مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد‌ مخدر نزدیک به 40 درصد این اعتبارات را برای نهاد درمانی و 60 درصد دیگر را به سازمان‌های فرهنگی و پیشگیری ارائه می‌ کند.

شرفی از جمله اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد‌مخدر را راه‌اندازی اتاق فکر اعلام کرد و گفت: در سال گذشته این اتاق فکرها راه‌اندازی شد و نزدیک به شش جلسه برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: در این جلسات از نخبگان، فرهیختگان و صاحب ‌نظران استان دعوت می‌ شود تا به کمک این افراد بتوان مشکلات اساسی را شناسایی و اهداف مدنظر را اولویت‌ بندی کرد.

وی برگزاری کارگاه آموزشی وی‍ژه روحانیون و ائمه جماعات استان، برگزاری کارگاه آموزش، پیشگیری و شناخت مواد‌مخدر برای مردم، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان و برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از اعتیاد برای دانش‌آموزان را ازجمله اقدامات فرهنگی این شورا برشمرد.

معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد‌ مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: از دیگر برنامه‌ های فرهنگی شورا تشکیل کارگاه آموزشی و برگزاری همایش برای مدیران و مربیان مقاطع مختلف، حضور در اردوهای دانش آموزی و حضور در محافل عمومی خانوادگی و محافل اداری است.

شرفی از امحای بیش از 2 هزار و 500 کیلو انواع مواد‌مخدر غیر دارویی در روز یکشنبه شش تیرماه خبر داد و گفت: همزمان در این روز درشهرستان قاین نیز 500 کیلو انواع مواد مخدر امحا می‌ شود.

وی افزود: سازمانهای مردم نهاد در حوزه فعالیت مرتبط با پیشگیری و درمان معتادان از 13 تشکل در سال گذشته امسال به 23 تشکل افزایش یافته‌ اند.