  1. بین الملل
  2. سایر
۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

با فشار کاخ سفید؛

"مک کریستال" استعفا کرد

"مک کریستال" استعفا کرد

روزنامه دیلی تلگراف از استعفای فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان از سمت خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، استعفای ژنرال "استنلی مک کریستال" چالش بزرگی را برای کاخ سفید بوجود آورده زیرا دولت آمریکا هنوز جانشینی را برای او معرفی نکرده و تردیدهایی نیز در کنگره درباره جانشین وی وجود دارد.

مک کریستال استعفای خود را امروز تحویل "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا داده است.

"مک کریستال" به دلیل افزایش انتقادها از وی تصمیم به پایان حضور خود در افغانستان گرفت.

مک کریستال و شماری از مشاوران وی انتقادهای تندی را علیه مقامهای مسئول جنگ افغانستان در دولت اوباما مطرح کرده اند.

در همین حال یکی از این مشاوران که نامش فاش نشده متهم است که "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا را به یک دلقک تشبیه کرده است.

از سوی دیگر با استناد به سخنان "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه آمریکا به پاکستان و افغانستان، یکی از دستیاران مک کریستال رئیس خود را "حیوانی زخمی" خوانده است.
کد مطلب 1106248

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها