"مک کریستال" استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، استعفای ژنرال "استنلی مک کریستال" چالش بزرگی را برای کاخ سفید بوجود آورده زیرا دولت آمریکا هنوز جانشینی را برای او معرفی نکرده و تردیدهایی نیز در کنگره درباره جانشین وی وجود دارد.

مک کریستال استعفای خود را امروز تحویل "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا داده است.

"مک کریستال" به دلیل افزایش انتقادها از وی تصمیم به پایان حضور خود در افغانستان گرفت.

مک کریستال و شماری از مشاوران وی انتقادهای تندی را علیه مقامهای مسئول جنگ افغانستان در دولت اوباما مطرح کرده اند.

در همین حال یکی از این مشاوران که نامش فاش نشده متهم است که "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا را به یک دلقک تشبیه کرده است.

از سوی دیگر با استناد به سخنان "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه آمریکا به پاکستان و افغانستان، یکی از دستیاران مک کریستال رئیس خود را "حیوانی زخمی" خوانده است.