توسعه 40 مخزن جدید نفت و گاز تا 5 سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین دلپریش در هشتمین کنگره نفت و گاز روسیه با اشاره به برنامه ریزی انجام گرفته برای تصاحب جایگاه دومین تولید کندده گاز طبیعی جهان، گفت: برای رسیدن به این هدف به حدود 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون سیاست راهبردی شرکت ملی نفت ایران دسترسی به منابع مالی داخلی و خارجی و بین المللی است پیش بینی می کنیم بخش عمده از این منابع تا 5 سال اینده انجام شود، تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش توسعه صنعت گاز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد توجه دولت ایران است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اهمیت گاز در بازار انرژی جهانی در 10 سال آینده افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: افزایش دو برابر تولید گاز را هدف قرار داده ایم و برای این منظور باید 15 مخزن جدید به بهره برداری برسد.

به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در بخش اکتشافات نیز برای 17 بلوک اکتشافی برنامه ریزی شده است .

وی ادامه داد: برای افزایش تولید نفت ایران تا سقف 5 میلیون و 300 هزار بشکه در روز نیز برنامه ریزی کرده ایم که برای رسیدن به این هدف توسعه 25 مخزن نفتی در دستر کار قرار دارد.