چهار هزار نفر در دوره های آموزشی نیروهای مسلح شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، پورخاقان ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان اظهار داشت:67 دوره آموزشی در نیروهای مسلح ، نیروی انتظامی و نیروی مسلح ضابطین بسیجی برگزار شده است.

وی افزود: 21 دوره آموزشی با محوریت راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در بین نیروهای مسلح، با حضور هزار و 889 نفر با چهار هزار و 659 ساعت آموزش دیده اند.

پورخاقان با بیان اینکه 22 دوره آموزش در بین نیروی انتظامی با هزار و 512 نفر با دو هزار و 751 نفر ساعت آموزش دیده اند بیان داشت: برای نیروی ها مسلح ضابطین بسیجی با 878 نفر شرکت کننده در 24 دوره با هزار و226 ساعت اموزش در دوره ها شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 23 مورد سرکشی از زندانهای استان صورت گرفته است، بیان داشت: 19 مورد سرکشی نیرو های مسلح به صورت غیر مترقبه در استان از طیرق این سازمان انجام شده است.

پورخاقان با بیان اینکه این استان رتبه اول را در تشکیل کمترین پرونده را داراست، بیان داشت: این استان رتبه آخر را در انجام جرم و جرائم در بین نیروی مسلح داراست.

وی با بیان اینکه رسالت اسصلی سازمان نقضایی نیروی مسلح حفظ کرامت ، سلامت و اقتدار نیروهای ارتش، سپاه نیروی انتظامی ،نیروی مسلح ووزارت اطلاعات است تصریح کرد: از سال 76 به بعد بیش از 50 درصد جرم در نیروی مسلح کشور کاهش پیدا کرده است واز سال 86 به بعد با شعار پیشگیری مقدم بر مجازات است قسمت های آسیب پذیرشناسایی شده است.

پور خاقان خاطرنشان کرد: وظیفه ما رسیدگی به جرایم، حمایت از حقوق مظلوم و حافظ جان، مال و ناموس مردم جامعه است .

وی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر سعی دارد در جامعه مفاسد اخلاقی و اجتماعی را رواج دهد، یادآور شد: نیروی نظامی کشور در نوک پیکان قرار دارد و دشمن سعی دارد نیروها را تهی کند وسازمان نیز در این راستا دوره آموزشی را برای نیروی ها مسلح در تمامی شهرستان در نظر گرفته است که در تعدادی از شهرستان های استان این دوره ها برگزار شده است.