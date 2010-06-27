تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهاردهم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژوئن سال 2010 میلادی.

- روز دوم از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* انگلیس- آلمان، ورزشگاه فری استیت، ساعت 18:30

* آرژانتین - مکزیک، ورزشگاه ساکرسیتی ، ساعت 23

- رقابت‌های بین المللی دوومیدانی معلولان تونس که حکم انتخابی بازیهای آسیایی گوانگژو را دارد، از امروز با حضور تیم دوومیدانی معلولان کشورمان آغاز می شود.

- همایش ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور شخصیت‌های برجسته و مهم لشگری و کشوری امروز در سالن اصلی همایش‌های برج میلاد برگزار می شود.