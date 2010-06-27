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۶ تیر ۱۳۸۹، ۸:۳۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 افریقای جنوبی و آغاز رقابت‌های بین المللی دوومیدانی معلولان تونس از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ششم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با چهاردهم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم ژوئن سال 2010 میلادی.

- روز دوم از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* انگلیس- آلمان، ورزشگاه فری استیت، ساعت 18:30
* آرژانتین - مکزیک، ورزشگاه ساکرسیتی ، ساعت 23

- رقابت‌های بین المللی دوومیدانی معلولان تونس که حکم انتخابی بازیهای آسیایی گوانگژو را دارد، از امروز با حضور تیم دوومیدانی معلولان کشورمان آغاز می شود.

- همایش ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور شخصیت‌های برجسته و مهم لشگری و کشوری امروز در سالن اصلی همایش‌های برج میلاد برگزار می شود.

کد مطلب 1106264

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