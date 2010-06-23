به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس تهران که برای برگزاری دوران بدنسازی در اردوی اردبیل به سر می‌برند، ساعت 6:45 صبح امروز در یکی از نقاط توریستی نزدیک محل هتل اقامت خود، به دویدن استقامتی پرداختند و به مدت 40 دقیقه زیر نظر محمد مولایی تمرین کردند.

ضمن اینکه امیرحسین فشنگچی که چندی پیش دچار مصدومیتی جزیی شده بود، به جای دویدن، به دوچرخه‌سواری پرداخت و تمرینات اختصاصی خود را پشت سر گذاشت.

پرسپولیسی‌ها پس از آن به هتل محل اقامت خود بازگشتند و پس از صرف صبحانه، ساعت 10:15 دقیقه با اتوبوس عازم اردبیل شدند تا در سالن بدنسازی هفده شهریور، تمرینات بدنسازی خود را پیگیری کنند.

بازیکنان پیش از آغاز تمرینات بدنسازی، زیر نظر کریم باقری به گرم کردن پرداختند و پس از آن و براساس برنامه کادر فنی، هر کدام به صورت اختصاصی و مجزا به کار با دستگاه‌های مربوطه پرداختند. این تمرینات حدود یک ساعت طول کشید و با سرد کردن پایان یافت.

پرسپولیسی‌ها عصر امروز چهارشنبه نیز در ورزشگاه تختی اردبیل، مرحله سوم تمرینات روزانه خود را که به مرور تمرینات تاکتیکی اختصاص دارد، پشت سر می‌گذارند.

نکته قابل توجه در خصوص تمرینات این روزهای پرسپولیسی‌ها استقبال بی‌نظیر هواداران از این تمرینات است. به نحوی که برخی اوقات، پلیس اردبیل و مأمورانی که برای تحت نظر داشتن تمرینات سرخپوشان تهرانی در محل حضور دارند، مجبور به ساماندهی هواداران و برقراری نظم در محل تمرینات می‌شوند.