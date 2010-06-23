به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان آمده است: به استحضار قهرمانان، پیشکسوتان و جامعه محترم ورزش کشور می رساند صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در راستای تعمیم پوشش های حمایتی خود در سال جاری به اقشار مختلف ورزش اعم از قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان، داوران، اصحاب رسانه های ورزشی، تماشاگران، مشوقین و کلیه دست اندرکاران امر ورزش دو طرح بیمه تکمیلی عمر، حادثه و درمان را با توجه به گروه بندی های هفت گانه ذیل از تاریخ 1/4/89 با پرداخت یارانه ارائه می نماید.

گروه 1:

مدال آوران المپیک تابستانی و زمستانی در رشته های تیمی و انفرادی (مقام های اول تا سوم)، بازی های آسیایی در رشته های تیمی و انفرادی (مقام های اول تا سوم)، قهرمانی جهان در رشته های تیمی و انفرادی صرفاً در رشته های ورزشی مورد تائید کمیتــه بین المللی المپیک (IOC) (مقام های اول تا سوم).

گروه 2 :

مسابقات پارالیمپیک (مقام های اول تا سوم)، المپیک ناشنوایان (مقام های اول تا سوم)، دارندگان عنوان استاد بزرگی شطرنج مورد تایید FIDE و کوهنوردان صعود کننده به قله های بالاتر از 7901 متر که صعود آنان مورد تایید فدراسیون جهانی کوهنوردی باشد.

گروه 3 :

مربیانی که در مسابقات گروه یک تیم یا ورزشکار آنان موفق به کسب مدال شده اند. داوران یا طراحان مسیر که در مسابقات گروه یک قضاوت یا طراحی نموده اند.

مدال آوران المپیک جوانان، جام های جهانی ( World Cup )، مسابقات IPC) (، مسابقات بین المللی با حضور تیم ملی حداقل6 کشور، مسابقات قهرمانی آسیا ، جام ملت های آسیا، باشگاه های آسیا و غرب آسیا با حضورحداقل 6 کشور، کسب عنوان قهرمانی در مسابقات رسمی جهانی، آسیایی در فدراسیون هایی که رشته های ورزشی فعال در کمیته بین المللی المپیک و یا شورای المپیک آسیا تائید نشده است، مسابقات همبستگی کشور های اسلامی ، قهرمان ملی هررشته و رده ورزشی درهرسال به صورت انفرادی و تیمی (فقط تیم ونفرات اول) در اوزان مختلف ، مدال آوران قهرمانی جهان رشته های ورزشی مورد تایید Sport Accord

گروه 4:

مربیان بین المللی و مربیانی که درمسابقات گروه دو تیم یا قهرمان آنان موفق به کسب مدال شده اند، داوران بین المللی وداورانی که درمسابقات گروه دو قضاوت نموده اند و طراحان مسیر مسابقات گروه 2، ورزشکاران تیم های ملی شرکت کننده در مسابقات ملی و مدال آوران مسابقات قهرمانی کشور نفرات دوم و سوم ، قهرمانان مسابقات صنفی (دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، ارتش ها، پلیس ها، آتش نشانها )در رده های جهانی، آسیایی و بین المللی، قهرمانان ملی رده های جوانان و نو جوانان (اول تا سوم) رشته های ورزشی ،کادر فنی مسابقات گروه 1 و 2 ، قهرمانان فدراسیون بیماریهای خاص و انجمن های ورزش ملی (نفر اول هر رشته در هر سال)



گروه 5 :

داوران دارای مدرک معتبر ملی(حداقل 10سال سابقه کارمفید) ، مربیان دارای مدرک معتبر ملی(حداقل 10 سال سابقه کار مفید)، کارشناس ورزش(حداقل 10سال سابقه کار) موسسین و مدیران باشگاههای ورزشی(حداقل 4 سال سابقه کار)، سرپرستان تیم های ورزشی(حداقل 4 دوره)، مدال آوران مسابقات المپیادایران(دانش آموزی، نفرات اول تا سوم)، کادر فنی سایر مسابقات.



گروه 6 :

مدال آوران مسابقات قهرمانی استان و شهرستان، مدال آوران قهرمانی بخش و روستا، معلمان و کارشناسان ورزش، سایرمربیان و داوران رشته های ورزشی.

گروه 7 :

حامیان ورزش، ورزشکاران سازمان نیافته، تولید کنندگان وسایل ورزشی، فروشندگان وسایل ورزشی ، تماشاچیان ، مشوقین و هواداران ورزشی.