معماری شهرها متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سید جمال الدین صمصام شریعت ظهر چهارشنبه در همایش ارتقا کیفی سیما و منظر شهری باتاکید بر اینکه شناخت سبک معماری یکی از ضروریاتی است که باید به طور ویژه به آن پرداخته شود افزود: متاسفانه معماری شهرها یکنواخت شده و تاثیر اقلیم و بوم در آن نادیده گرفته شده و معماری امروزه با هویت شهر ها هم خوانی و هماهنگی ندارد

مشکلات شهرداری‌ها مانع از توجه به سیمای شهری می‌شود

وی با اشاره به این که در حال حاضر طرح‌هایی که ارائه می شود فاقد تدابیر لازم برای ارتقا سیمای شهری است ادامه داد: مشکلات شهرداری‌ها برای تامین درآمد سبب شده تا در نهایت نتوانند به طور ویژه به سیمای شهری توجه کنند .

صمصام شریعت فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها، کنترل نقشه های معماری و غنی سازی طرح‌های شهری و ایجاد تسهیلات ویژه عوارضی را از جمله راهکارهای لازم برای بهبود سیما و منظر شهری دانست .

وی ادامه داد: عدم توجه طراحان به محیط پیرامون، عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی از جمله مباحث تاثیر گذار بر سیما و منظر شهری است .

معاون عمران استانداری اصفهان در بخش دیگر سخنان خود در خصوص طرح بازنگری تفصیلی نیز اظهار داشت: این طرح مراحل تصویب خود را گذرانده و پس از تصویب نهایی در معاونت شهر سازی و معماری به شورای عالی معماری و شهر سازی ارائه خواهد شد .

معماری سنتی و مدرن در اصفهان تلفق شده است

شهردار اصفهان نیز در بخش دیگری از این همایش با تاکید بر تلفیق بین معماری مدرن و سنتی در شهر اصفهان اظهار داشت: شهرداری اصفهان آمادگی دارد در جهت حفظ وارتقاء سیما و منظر شهری شایسته شهر تاریخی اصفهان گام بردارد .

مرتضی سقائیان نژاد توجه به سیما و منظر شهری را یک فرایند بلند مدت خواند و افزود:ارتقای کیفی سیما و منظر شهری یکی از رویکرد های نوین و مباحث مهم و جدی جهان امروز در حوزه مدیریت شهری به شمار می‌رود و لازم است با دقت بیشتری به این مهم پرداخت .

بسیاری از طرح‌های دانشگاهی در خصوص سیما و منظر شهری اجرایی نمی‌شود

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های دانشگاهی در خصوص سیما و منظر شهری اجرایی نمی‌شود گفت: با توجه به رشد روزافزون شهرنشینی و عدم توازن پایدار، شهرها با مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند که برای رسیدن به توسعه پایدار تعامل بین این مسائل ضروری است .

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهر موجودی زنده است افزود: اگر مشکلات و معضلات آن به درستی شناخته نشود با ناهنجاری‌های بسیاری روبرو خواهد شد .

سقائیان نژاد با تاکید بر اینکه توسعه پایدار بر مبنای طرح یکپارچه‌سازی مدیریت شهری درآمدهای پایدار، مدیریت پسماند، احیای بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی، طرح‌های آمایشی است ادامه داد: باید گام‌های موثر و برنامه‌ریزی پایداری به منظور دستیابی به شهری پویا و زنده برداشته شود تا شاهد توسعه پایدار باشیم .

شهردار اصفهان با انتقاد از ابلاغ نشدن بازنگری طرح تفصیلی شهر از سوی کمیسیون ماده پنج گفت: عمر این طرح 5 سال است که متاسفانه مدیریت شهری اصفهان چند سالی است که در انتظار تصویب و ابلاغ این طرح است .