اعتبارات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ناکافی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حمید عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در قالب شورای عالی در سال 60 راه اندازی شده، ماموریت سازمان را در 59 شاخص اعلام کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت ساماندهی و پشتیبانی امور مبلغان، برگزاری گفتمان دینی در مساجد و دانشگاه ها، حمایت از مساجد محوری را دارد.

وی ادامه داد: تا کنون سازمان تبلیغات اسلامی 136 خانه قرآنی و کتابخانه های تخصصی راه اندازی کرده و اقدام به برگزاری نمایشگاه های متعدد هنری و شعر عاشورایی ویژه عاشورا برای تصحیح آیین شعر گویی و گویش مداحی کرده است.

وی اضافه کرد: از طریق هیئت های عزاداری با نصب بنرهای مناسبتی در کل سطح شهر به تبلیغ مراسم فرهنگی و مذهبی می پردازیم.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان در خصوص مبارزه با جنگ نرم، خاطر نشان کرد: دشمن در جنگ نرم از طریق دنیای مجازی وارد شده و از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کند که در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی از طریق سایت های مختلف از جمله سایت تبیان در این استان در حوزه فرهنگ و معارف فعالیت می کند.

وی گفت: تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با عملکرد مطلوب در جذب و آمورزش، رتبه نخست کشوری طرح اوقات فراغت را کسب کرد.

همچنین احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در راستای اهداف انقلاب تشکیل شد اظهار داشت: از آنجایی که دولت های پیشین به مقوله فرهنگ کم توجهی کرده بودند، دولت نهم و دهم بیش از هرچیزی به این مقوله پرداخته و شورای فرهنگی را در این راستا تشکیل داد.

وی خاطر نشان کرد: شورای فرهنگی وظیفه دارد که باور عمومی را گسترش داده و توجه به مسائل اعتقادی و فرهنگی را فرهنگ سازی کرده تا این مسائل را جزو ضروریات لاینفک زندگی خود بدانند.

وی با اشاره به اینکه گسترش فرهنگ اسلامی جزو آمال و اهداف انقلاب بوده، اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی یک سازمان فرهنگی بوده و ماموریت و رسالت فرهنگی دارد و انتظار می رود برای پرهیز از موازی‌کاری و استفاده حداکثری از توان نهادهای فرهنگی نیاز به مدیریت واحد فرهنگی است تا شکاف‌های موجود پوشش داده شود.