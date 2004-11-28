زنان كارمند ؛ قبول دو مسووليت همزمان

البته زنان خود به اين موضوع اعتراف ندارند اما شواهد و قرائن نشان مي دهد بانوان شاغل به خوبي زنان خانه دار نمي توانند به وظايفي كه در خانه دارند عمل كنند و در بسياري ازموارد اين افراد پس از مراجعه به منزل ديگر تواني براي انجام امورمعمول زندگي و رسيدگي به فرزندان خود ندارند و ريشه برخي اختلافات خانوادگي نيز به اين موضوع بر مي گردد.

اين در حالي است كه با توجه به در نظر گرفتن شرايط زنان شاغل كه عملا در دو جبهه بايد فعاليت كنند قوانيني مبني بركاهش ساعات كار زنان تصويب شده ، اما اجرايي نشده است.

برخي از كارشناسان امور زنان عقيده دارند كه كاهش ساعت كاري زنان باعث مي شود كه آنها به امور مربوط به خانواده و فرزندان خود بيشتر رسيدگي كنند اما بعضي ديگر نيز اين امر را مانع سپردن مشاغل مختلف و پستهاي مديريتي به زنان مي دانند و مي گويند كه كاهش ساعت كاري ، تنها باعث افزايش نرخ بيكاري زنان خواهد شد.

عاطفه اكبري 35 ساله و كارمند اداره ثبت احوال در اين رابطه مي گويد: مسلما براي هر زني كه در بيرون از خانه مسئوليت دارد انجام وظايفش در خانه سخت و دشوار است. اما در حال حاضر با توجه به تورم اقتصادي موجود در جامعه براي گرداندن چرخ زندگي زنان هم مجبورند پا به پاي مردها كار كنند.

وي در رابطه با تقليل ساعت كار زنان مي افزايد: اين حق زناني است كه شاغلند، آنها مجبورند هم در بيرون از خانه كار كنند و هم در خانه به عنوان همسر و مادر انجام وظيفه كند. زنان ما اكثرا ثابت كرده اند كه اين توانايي را دارند و مي توانند در تمام عرصه ها پا به پاي مردان تلاش كنند.

عاطفه اكبري مي گويد: آنهايي كه كم كردن ساعت كار زنان را اجحاف در حق مردان مي دانند و معتقدند در اين صورت ديگر نمي توان گفت كه زنان هم همپاي مردان كار مي كنند، به اين نكته هم بايد توجه داشته باشند كه مردان عمدتا مسئوليتي در خانه بر عهده ندارند.

توران شادمهر نيز شاغل در يك شركت مهندسي است. او دو دختر دارد و علاوه بر اين كه در بيرون از خانه كار مي كند وظايف سنگيني هم در خانه بر عهده اوست.

وي مي گويد: انجام دادن امور خانه كار چندان ساده اي نيست. اما متاسفانه اكثر مردها فكر مي كنند كه زن ها در خانه كاري ندارند.

توران شادمهر مي افزايد: كاهش ساعت كار زنان نه تنها مشكلي به وجود نمي آورد بلكه باعث مي شود تا زنان بيشتر بتوانند به وظايف خود در خانه هم برسند. در واقع اين يك لطف در حق كل جامعه است.

تقليل ساعت كاري زنان مصوبه قانوني است ، اما اجرا نمي شود

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: كاهش ساعت كاري زنان در سازمانها وادارات مختلف ، مصوبه قانوني است كه در مجلس چهارم به تصويب رسيده است و براساس آن زنان مي توانند در روز يك سوم ساعت كار خود را مرخصي بگيرند.

منيره نوبخت مي افزايد : زنان كارمند بر اساس مصوبه قانوني مجلس اين حق را دارند كه يك سوم ساعت كار روزانه خود را بتوانند از مرخصي استفاده نمايند وبا اين شرايط ساعت كاري كمتري داشته باشند.

وي خاطر نشان مي كند: درمجلس چهارم اين لايحه با مخالفتهايي از سوي دولت مواجه شد كه با پيگيري نمايندگان برطرف شد و مصوب گرديد كه اين مرخصي ها به دليل جلوگيري از بي نظمي در پايان روز اتفاق بيفتد وزنان كار خود را زودتر از مردان به اتمام برسانند.

نوبخت مي گويد : زنان كارمند علاوه بر مسووليت كار در ادارات و سازمانها مسووليت انجام كارهاي خانه وخانواده را نيز برعهده دارند، بنابراين كاهش ساعت كاري زنان بيشتر از خود آنها به نفع مردان واعضاي خانواده است وبا استفاده از اين قانون زنان مي توانند ساعت بيشتري را در كناراعضاي خانواده خود باشند واجراي آن و اثرات مثبت اين قانون امتيازي است كه به كل جامعه داده مي شود .

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد مي كند: اصل قانون در زمينه كاهش ساعت كاري زنان وجود دارد اما چنانچه اصلاحي در اين زمينه لازم است بايد ازسوي نمايندگان مجلس هفتم انجام شود .

وي در خصوص عدم اجراي مصوبه تقليل ساعت كاري زنان مي گويد: يكي از دلايلي كه اين قانون اجرا نمي شود عدم اطلاع جامعه زنان ازوجود حق وحقوق قانونيشان است ، چنانچه زنان بدانند كه مي توانند از قانون كاهش ساعت كاري استفاده كنند دراين شرايط خود بدنبال گرفتن و رسيدن به حقشان مي روند.

كاهش ساعت كاري زنان در مجلس هفتم بررسي مي شود

مخبر كميسيون فرهنگي مجلس نيزدر اين زمينه مي گويد: كاهش ساعت كاري زنان در كميسيون فرهنگي مجلس هفتم مطرح و بررسي خواهد شد.

عفت شريعتي مي افزايد : چنانچه با كاهش ساعت كاري از حقوق زنان كم نشود وآنها همان 30 روز حقوق را دريافت كنند بنابراين اجرايي كردن اين امر بسيار خوب و به نفع زنان و جامعه است.

وي با اشاره به اينكه در كشور ما برنامه ريزي براي زنان آسان نيست اظهار مي كند: كاهش ساعت كاري زنان در دستور كار آينده كميسيون فرهنگي مجلس هفتم قرار دارد و براساس آن پس از انجام كار كارشناسي و پژوهش طرحي ارايه مي شود و ساز وكار آن نيزبعدا مشخص خواهد شد وما تمام سعي وتلاشمان را در اين زمينه انجام خواهيم داد.

فراكسيون زنان مجلس تاكيد مي كند : با توجه به اينكه زنان هم بايد در داخل منزل كار و فعاليت داشته وهم فعاليتهاي اجتماعي در بيرون را برعهده دارند ودر اين ميان نقش مادري آنها را نيز نبايد ناديده گرفت بنابراين درصورتيكه ساعت كاري زنان كمتر شود اما از حقوق آنها كسر نشود به سود تمام اعضاي خانواده و درنهايت اجتماع است.

وي خاطر نشان مي كند : متوليان امر ومسوولين جامعه بايد تسهيلاتي در اين زمينه براي ايجاد آرامش وتسكين در زندگي زنان فراهم كنند ودر اين صورت بركات آن به جامعه نيز منتقل خواهد شد.

شريعتي مي گويد: مطمئن نيستم كه در گذشته مصوبه قانوني درمورد كاهش ساعت كاري زنان بوده چنانچه اين كار هم شده باشد به مرحله اجرا نرسيده ويا د راجرا دچار مشكل شده است.

كاهش ساعت كاري ، عرصه اشتغال را بر زنان تنگ تر مي كند

اما مشاور استاندار تهران در امور زنان نيز ضمن مخالفت با طرح كاهش ساعت كاري زنان به خبرنگار اجتماعي مهر مي گويد: كاهش ساعت كاري زنان باعث مي شود آنها نتوانند همپاي مردان به فعاليت بپردازند وهمين امر مانع اشتغال بيشتر زنان خواهد شد.

رضوان نيري ادامه مي دهد : چنانچه درجامعه به رفع تبعيض و تساوي حقوق زن ومرد معتقد هستيم واين امر را بپذيريم كه زنان مي توانند همپاي مردان فعاليت داشته باشند واز عهده هركاري برآيند ، بنابراين نبايد موافق كاهش ساعت كاري زنان باشيم .

وي مي افزايد: درصورتيكه ساعت كاري زنان كاهش پيدا كند ، كارفرمايان ترجيح مي دهند به جاي زنان از كساني استفاده كنند كه تمام وقت به كار مشغولند.

وي خاطر نشان مي كند: درحال حاضر باتوجه به مسووليت زنان درخانه و اجتماع طرحهايي مانند استفاده از زمان شيردهي و مرخصي زايمان تا حدودي مي تواند از مشكلات زنان بكاهد ، همچنين كاهش ساعت كاري زنان شايد ظاهر زيبايي داشته وكمكي براي زنان باشد اما در كل به ضرر آنها تمام خواهد شد.

مشاور استاندار تهران درامور زنان تاكيد مي كند: همچنين اين امر دايره محدوديتهاي زنان را بيشتر و باعث كم شدن كارآيي آنها مي شود ودر كل اين گونه طرحها بيشتر به منظور نا توان جلوه دادن زنان مطرح مي شود.