شهرداران مناطق شرق مدیترانه به تبریز می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار ترابوزان ترکیه افزود: پیشنهاد شهرداری تبریز برای برپایی همایش کلانشهرهای منطقه شرق مدیترانه در تبریز به دکتر قدیر توپباش شهردار استانبول و مدیر کلانشهرهای شرق مدیترانه تقدیم شده است.
وی اظهار داشت: این پیشنهاد در راستای توسعه روابط دولتهای محلی منطقه و نیز بررسی هر چه بیشتر راههای گسترش همکاریهای طرفین به ایشان ارائه شده و این آمادگی در بین مسئولان و مدیران شهری تبریز برای برپایی همایش مذکور وجود دارد.
نوین با اعلام اینکه در سایه گسترش مناسبات دوجانبه میان شهرهای کشور دوست و مسلمان، ترکیه، با تبریز ما خود را در بین آنها غریبه نمیبینیم، گفت: این مناسبات از دو سال قبل و با برپایی هفته فرهنگی تبریز در شهرهای ترابوزان، ریزه و گریسون بیشتر از دورههای قبل مستحکمتر شد و ما با معرفی تاریخ، فرهنگ و ظرفیتهای تبریز به دوستان خود در این شهرها تلاش کردیم از این طریق به گسترش هر چه بیشتر روابط کمک کنیم.
وی با اشاره به تفاهم خود با شهردار وقت ترابوزان برای برپایی هفته فرهنگی این شهر در تبریز در آن سال، خواستار پیگیری برپایی این مراسم در دور جدید همکاریهای دو طرف شد.
شهردار تبریز تلاش برای برقراری پروازهای مستقیم و نیز سرویسهای زمینی برای انتقال گردشگران، دانشجویان و تجار و بازرگانان تبریز و ترابوزان، برقرای روابط تجاری، فرهنگی، مبادله گردشگر و توریست، زمینهسازی برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران دو کشور در طرحها و برنامههای عمرانی و خدماتی و انتقال تجربیات مدیریتی دو طرف را خواستار شد.
شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دو جانبه، از تبریز به عنوان مهد سرمایهگذاری ایران یاد و خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در طول سالهای اخیر با کاهش بوروکراسی زاید اداری در حوزه سرمایهگذاری، ارائه تسهیلات ویژه به سرمایهگذاران و تضمین امنیت سرمایهگذاری، زمینه را برای حضور بیدغدغه سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخشهای مختلف فراهم کرده و در سایه این بسترسازیها، شهر تبریز سه سال متوالی عنوان نخست سرمایهگذاری ایران را به خود اختصاص داده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اعلام این که ما در تبریز آگاهانه به استقبال سرمایهگذار میرویم، از شهردار ترابوزان خواست زمینه را برای معرفی ظرفیتها و تسهیلات ایجاد شده در تبریز برای سرمایهگذاران این شهر فراهم کند.
وی از ارائه بسته فرصتهای سرمایهگذاری تبریز به تجار و سرمایهگذاران ترک خبر داد.
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