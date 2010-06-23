سالانه 50 تا 100 میلیارد تومان برای خط کشی راه های کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فریبرز واحدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش ملی رنگهای ترافیکی و خط کشی راه ها که با شرکت استادان، پژوهشگران و متخصصان در همدان آغاز شد، گفت: در حال حاضر 210 هزار کیلومتر بزرگراه، آزادراه، راه اصلی و فرعی و راه روستایی در کشور وجود دارد.

واحدی نقش رنگهای ترافیکی و خط کشی را در بالا رفتن ضریب امنیتی جاده ها و کاهش حوادث جاده ای بسیار موثر دانست.

مدیرکل دفتر مطالعات فناوری و ایمنی وزارت راه و ترابری نیز در این همایش از تدوین راهبرد ملی بهبود ایمنی راه های ایران برای 10 سال آینده خبر داد و امسال را سال آغازین این برنامه اعلام کرد.

مهران قربانی افزود: این برنامه با مشارکت همه دستگاه ها در قالب 15 راهبرد و 250 اقدام مختلف طی 10 سال وضعیت ایمنی راههای کشور را بهبود می بخشد.

وی گفت: در پایان این ده سال شاخص تلفات جادهای ایران از 31 به 100هزار تلفات فعلی به 14 مورد در 100 هزار نفر کاهش می یابد که از میانگین جهانی پایین تر خواهد بود

در این همایش دو روزه مشکلات کیفی در زمینه پایداری و اجرای رنگ های مخصوص، خط کشی راه ها، بررسی نقایص موجود در زمینه تولید رنگها، اجرا و سرویس دهی نامناسب خط کشی جاده ها و بررسی تازه ترین پیشرفت های علمی و تحقیقاتی و دستاورد های پژوهشی داخل و خارج کشور در زمینه خط کشی های ترافیکی ارائه می شود.