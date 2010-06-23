یحیی گل‌‎محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: برگزاری دیدار در آبادان ساعت 17:30 تیرماه با توجه به گرمای شدید هوا، احتمال گرمازدگی شدید و حتی خطر جانی برای بازیکنان را افزایش می دهد که در این شرایط آیا مسئولان پاسخگوی چنین اتفاقاتی در آن دیدار خواهند بود؟

وی افزود: مسئولانی که این مسابقه را برنامه ریزی کرده اند، زیر کولر نشسته و در مورد بازی‌ها تصمیم گیری می‌کنند. خودشان در چنین ساعتی به آبادان بروند و ببینند گرمای هوا چه تاثیری روی انسان دارد.

سرمربی تیم فوتبال تربیت یزد خاطرنشان کرد: با توجه به جدول رده بندی گروه الف که تنها دو تیم تربیت یزد و صنعت نفت آبادان شانس صعود به پلی آف را دارند، نیازی نیست این مسابقه همزمان با سایر دیدارها برگزار شود و بهتر است یکی از مهمترین و حساس ترین مسابقات لیگ دسته اول با تاخیر و در هوای خنک‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: قطعا گرمای هوا در زمان برگزاری دیدار صنعت نفت علاوه بر بازیکنان، روی تماشاگران، ناظران بازی، داوران و عوامل برگزاری مسابقه تاثیر منفی دارد.

گل‌محمدی با بیان اینکه در فصل جاری به اندازه کافی تیم‌ها از برنامه ریزی نامناسب، عدم توجه و نظارت روی مسابقات ضربه خورده اند و مسئولان مدیون تیم‌ها شده اند، تاکید کرد: قرار بود بازی‌ها اردیبهشت به پایان برسد اما تا تیر طول کشید. این مسئله باعث شد بازیکنان انگیزه خود را از دست بدهند و خارجی‌های تیم هم می خواهند برای دیدار با خانواده به کشورشان بازگردند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری بازی ساعت 17:30 در آبادان ظلم دیگری به تیم تربیت است، افزود: شنیده‌ام در این روزها بازیکنان به دلیل فرسایشی شدن مسابقات، شرایط بد آب و هوایی، خستگی و افسردگی از موادنیروزا برای حضور در مسابقات استفاده می‌کنند که امیدوارم مسئولان فدراسیون برای اینکه فوتبال پاک زیر سوال نرود به این مساله بصورت جدی رسیدگی کنند.

سرمربی تیم فوتبال تربیت یزد در پایان گفت: آمادگی کامل خود را اعلام می کنیم که از تمام بازیکنان ما پیش از آن دیدار تست دوپینگ گرفته شود. گرفتن تست دوپینگ پیش از دیدار با صنعت نفت از بازیکنان دو تیم قطعا به سالم بودن مسابقات بیشتر کمک خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و تربیت یزد در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور ساعت 17:30 دقیقه روز شنبه چهارم تیرماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود. در حال حاضر تیم فوتبال صنعت نفت با 44 امتیاز در رده دوم و تیم تربیت یزد با 43 امتیاز در رده سوم قرار دارد که تیم پیروز این دیدار به مرحله پلی‌آف صعود خواهد کرد.