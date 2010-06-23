مهمترین نیاز امروز کشور اتحاد و یکپارچگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دیدار جمعی از اعضای بسیجی هیئت های علمی دانشگاهها و مراکز آموزش علمی سراسر کشور در سخنان مهمی ضمن تبیین برهه بسیار حساس کنونی و موضع انفعال و از هم گسیختگی نظام استکباری در مقابل حرکت اسلامی که نماد آن نظام جمهوری اسلامی است، تاکید کردند: امروز مهمترین نیاز کشور اتحاد و یکپارچگی است و هر گونه سخن، حرکت و نوشته ای که حتی با نیت صادقانه باشد ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه، و ظلم به افراد شود، بر خلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هر گونه اختلاف و شکاف، نظر رهبری در این برهه حساس است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: هنر انقلاب اسلامی این بود که توانست تمام دیوارهای کاذب میان ملت را از میان بردارد و همه کشور را به یک عرصه وسیع برای ملت ایران تبدیل کند، حال برخی می خواهند دوباره این دیوارکشی های نادرست و ناحق را ایجاد کنند.

ایشان تاکید کردند: مبانی، اصول و جهت حرکت، مشخص و روشن است و هر کسی که در چارچوب اصول و در این جهت حرکت کند، جزو مجموعه نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تاکید مکرر خود در خصوص ظلم نکردن به افراد، افزودند: رعایت طهارت دل و عمل، یکی از وظایف اصلی است و نباید با یک کلمه و یا نوشته و یا حرکتی نابجا در مورد فرد یا افرادی که مستحق آن نیستند، به آنان ظلم شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سیره پیامبر اسلام (ص) در مورد رعایت حقوق افراد، حتی افرادی که مرتکب گناه و یا خطایی شده اند، خاطر نشان کردند: باید منصف و عادل بود و زیادتر از آن چیزی که واقعیت و بایسته است، نگفت.

ایشان افزودند: نباید این گونه تصور شود که چون برخی افراد مجاهد، مبارز و انقلابی هستند می توانند در مورد برخی افراد دیگر که به زعم خود از این لحاظ در درجات پایین تر قرار دارند، هر چه بخواهند بگویند .

ایشان با تاکید بر تفاوت طبیعی ایمان و خطوط افراد افزودند: با وجود تفاوت ایمان، در مقام زندگی جمعی باید ضمن رعایت عدالت و انصاف، اتحاد و انسجام حفظ شود.

رهبر انقلاب اسلامی مسئله مهم را فراموش نکردن اهداف و شاخص های اصلی دانستند و تاکید کردند: استکبار ستیزی، ایستادگی قاطع در مقابل حرکت کفر و نفاق در سطح جهان و مرزبندی شفاف با دشمنان انقلاب و دین، شاخص های اصلی هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص مرزبندی شفاف با دشمنان افزودند: اگر کسی مرزبندی شفاف با دشمنان انقلاب و دین نکند، قدر خود را کاهش داده است و اگر به آنها گرایش پیدا کند، از دایره نظام خارج می شود.

ایشان خاطر نشان کردند: این شاخص ها، مبانی و خطوط اصلی حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی است که باید با حفظ شاخص ها این حرکت ادامه پیدا کند.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین برهه بسیار حساس کنونی به شرایط جهانی و تلاش های قدرت های استکباری بر ضد نظام اسلامی اشاره کردند و افزودند: حساسیت شرایط کنونی به این علت است که مراکز استکباری جهانی در مقابله با حرکت اسلامی که نماد واقعی آن نظام جمهوری اسلامی ایران است، زمام امور را از دست داده اند و با حالتی دستپاچه و از هم گسیخته، آخرین تلاش های خود را انجام می دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بن بستی که نظام استکباری گرفتار آن شده است، خاطر نشان کردند: کمربندی را که نظام استکباری به دور مسائل جهانی به ویژه منطقه حساس خاورمیانه کشیده بود، پاره شده و بسیاری از شگردهای تبلیغاتی قدیمی آنها برای مردم دنیا آشکار شده است.

ایشان با اشاره به گسترش خشم و نفرت جهانی از رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند: امروز حتی در جامعه آمریکا، خشم عمیقی از حضور قدرتمند لابی صهیونیستی در حال گسترش است و با وجود شرایط بسیار سختگیرانه رژیم آمریکا بر مردم این کشور، نشانه های این خشم آشکار شده است.

رهبر انقلاب اسلامی، ظهور و حضور نظام جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی مشکلات کنونی برای نظام سلطه دانستند و افزودند: دلیل دشمنی آنها با نظام اسلامی به همین دلیل است اما اقدامات سراسیمه برای صدور قطعنامه و بزرگنمایی غیر واقعی تحریم ها و بعد هم تهدید نیم بند نظامی، همه نشانگر انفعال نظام استکباری در مواجهه با حرکت عظیم و متین در جهان اسلام است.

حضرت آیت الله خامنه ای تحمل زحمت ها را زمینه ساز رسیدن به منافع بزرگتر برشمردند و خاطر نشان کردند: نیاز امروز دانشگاهها کار و تلاش علمی و پژوهشی، کار معنوی و ایمانی، حاکم کردن روحیه مجاهدت و جهاد در همه فعالیتهای علمی، حضور دائم و به هنگام و تقویت بصیرت در مجموعه دانشگاهی است.

ایشان با یادآوری نحوه شکل گیری بسیج اساتید در دوازده سال پیش و تبدیل آن به یک حرکت عظیم، وجود آن را یک نعمت برای نظام اسلامی دانستند و خاطر نشان کردند: البته این به معنای این نیست که اساتید مومن و انقلابی منحصر به این مجموعه است بلکه اکنون جمع گسترده ای از اساتید بسیجی در دانشگاههای کشور حضور دارند که نقش آنها بسیار برجسته و تاثیرگذار است.

رهبر انقلاب اسلامی بسیج را یک حرکت بی نظیر در انقلاب اسلامی و یادگار امام حکیم و بزرگوار توصیف کردند و افزودند: شکل گیری بسیج در واقع از همان روز اول انقلاب و از زمانی که امام (ره) با اعتماد به مردم، آنان را به عرصه جامعه کشاند، اتفاق افتاد و این اعتماد موجب بروز اعتماد به نفس در مردم شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه فرهنگ و حقیقت بسیج منشا برکات فراوانی در نظام اسلامی شده است، خاطر نشان کردند: بسیج در واقع یک ارتش بی رنگ، بی ادعا و همه گیر در سطح کشور است.

ایشان با تاکید بر اینکه عرصه حضور بسیج بسیار وسیع و فراتر از عرصه محدود نظامی است، افزودند: بسیج را نباید یک نهاد نظامی به حساب آورد بلکه بسیج، عرصه ای عمومی است و در همه مکانها، زمانها، عرصه ها و قشرها حضور دارد.