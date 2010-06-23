گره ترافیکی کرمان باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یکی از پر ترافیک ترین مناطق شهر کرمان به خصوص در ساعات پرتردد ترافیک در محور بلوار جمهوری اسلامی و همچنین میدان آزادی کرمان است که احداث راه موازی با محور پرتردد بلوار جمهوری اسلامی در کرمان طی سالهای اخیر توسط کارشناسان امور شهری بخصوص کارشناسان راهنمایی و رانندگی کرمان بارها مورد تاکید قرار گرفته است و سرانجام پس از اتمام طرحهای مطالعاتی ظهر چهارشنبه مراسم کلنگ زنی این طرح که می تواند گره ترافیکی کرمان را باز کند، انجام شد.

فرمانده راهنمایی و رانندگی کرمان نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان، احداث این راه را یکی از مهمترین خبرهایی دانست که باید به مردم شهر کرمان داد.

سرهنگ علی سلیم نیا افزود: ساختار شهری کرمان بخصوص در خصوص احداث خیابانهای شرق به غرب باید مورد نظر قرار گیرد که بلوار حسن آباد در منطقه پرجمعیت غرب کرمان می تواند بار زیادی از ترافیک بلوار جمهوری اسلامی را کم کند.

شهردار کرمان نیز در این مراسم گفت: محور پرترافیک بلوار جمهوری اسلامی تنها را دسترسی 200 هزار ساکن دو منطقه شهری ساکن در بلوار جمهوری اسلامی کرمان با مرکز شهر می باشد به همین دلیل شاهد بار ترافیک بالایی در این منطقه هستیم.

ابوالقاسم سیف الهی تاکید کرد: به همین دلیل اولویت اصلی بحث ترافیک کرمان احداث بلوار حسن آباد از تقاطع بلوار کوثر کرمان به سمت غرب شهر است.

با وجود آغاز ساخت عملیات این بلوار در شهر کرمان، به نظر می رسد یکی از مهمترین گره های ترافیکی شهر کرمان که به دلیل حجم بالای کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است وجود تنها یک خیابان شرقی به غربی شهر به نام خیابان شریعتی است.

در کنار بارترافیکی بالای این خیابان یک طرفه بودن آن و عدم وجود خیابان موازی با خیابان شرریعتی به عنوان طولانی ترین خیابان کرمان موجب شده است در معدود خیابانهای فرعی موجود نیز مردم کرمان همیشه شاهد ترافیک سنگین باشند.