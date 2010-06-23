مشکل بیسوادی تا پایان دولت دهم در اردبیل ریشه کن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی تخصصی با قائم مقام سازمان نهضت سواد آموزی کشور در اردبیل اظهار داشت: به لحاظ صبغه معنوی و فرهنگی، این استان آماده همه گونه مساعدت برای تسریع در ریشه کنی بی سوادی است .

وی افزود: بر اساس پیش بینی کارشناسان نهضت سواد آموزی، ریشه کنی بی سوادی در بین افراد 10 تا 49 ساله استان تا سال 1393 محقق خواهد شد که مصمم هستیم با برنامه ریزی و اجرای طرحهای مثمرثمر این زمان را کاهش دهیم.

رئیس ستاد راهبردی سواد آموزی استان از برگزاری جشنواره چهره های موفق نهضت سواد آموزی استان در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این جشنواره با هدف معرفی چهره های موفق سواد آموزان نهضت سواد آموزی و تقویت انگیره بی سوادان برای شرکت در کلاسهای نهضت سواد آموزی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون برخی از سواد آموزان نهضت سواد آموزی استان با طی مراحل تحصیلات عالی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته اند که این افراد باید شناسایی و معرفی شوند.

حقیقت پور با ابراز مسرت از ارتقا نهضت سواد آموزی استان از سطح مدیریت به رده اداره کلی یاد آور شد: نهضت سواد آموزی باید علاوه بر تلاش برای توسعه سواد آموزی در سراسر استان، جنبش احیا الفبای اسلامی و ایرانی در منطقه قفقاز را هم در دستور کار خود قرار دهد .

در این نشست قائم مقام سازمان نهضت سواد آموزی کشور نیز با تاکید بر حمایتهای جدی از اداره کل نهضت سواد آموزی استان اردبیل ابراز داشت: نهضت سواد آموزی این استان به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه کشور دست یافته است .

علی وطنی افزود: در هر یک از استانهای کشور که پوشش آموزشی آموزش و پرورش کامل بوده و درصد باسوادی در افراد زیر 50 سال به 97 درصد برسد، باسوادی عمومی اعلام خواهد شد .