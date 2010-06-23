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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

مقیمی به مهر خبر داد:

دلایل بسته شدن تالار مولوی دانشگاه تهران

دلایل بسته شدن تالار مولوی دانشگاه تهران

معاون دانشگاه تهران در تشریح دلایل بسته شدن تالار مولوی با بیان اینکه این اقدام به هیچ عنوان پلمپ نیست گفت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه پیشنهادی در راستای بهینه سازی استفاده از امکانات داشته که در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و تصویب شده است.

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلایل پلمپ تالار مولوی دانشگاه تهران گفت: اسمش را پلمپ نگذارید. این عنوان ناشی از ناهماهنگیهای کاری است که باید هماهنگی لازم صورت می گرفت.

وی درباره استدلالی که منجر به پلمپ در ورودی تالار مولوی شده است به مهر گفت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  پیشنهادی در راستای بهینه سازی استفاده از امکانات داشته که در هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و تصویب شده است.

معاون دانشگاه تهران با بیان اینکه تصمیم گرفته شده برای تالار مولوی دانشگاه تهران یک تصمیم داخلی است با یادآوری اینکه تالار مولوی تا کنون توسط جهاد دانشگاهی اداره می شده است، خاطرنشان کرد: امکانات جهاد دانشگاهی در محیط دانشگاه خیلی پراکنده است و باید ساماندهی شود. می خواهیم از امکانات دانشگاه تهران استفاده بهینه شود.

کد مطلب 1106304

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