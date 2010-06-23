نیمی از مفقودان آذربایجان شرقی زنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ قنبر مداحی ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران ضمن ارائه عملکرد یکساله پلیس آگاهی با عنوان این مطلب یادآور شد: اکثر این پرونده ها تعیین تکلیف شده اند که نسبت به سالهای 87 با 42درصد و سال 88 با 32 درصد آمار افزایش یافته است.

سرهنگ مداحی از کشف و متلاشی شدن دهها باند سارقین در استان خبر داد و گفت: بیشترین این موارد را 310 مورد سرقت از مغازه، 304 مورد سرقت موتور سیکلت، 283 مورد سرقت از منزل و201مورد سرقت اتومبیل و کمترین مورد شامل کیف قاپی و 2مورد نیز شامل سرقت مسلحانه می باشد.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال 89 حدود 18 فقره پرونده قتل ثبت شده که 15 مورد آنها کشف و سه مورد دیگر درحال بررسی است.

وی تصریح کرد: مقایسه آمار کشف به کشف استان در سه ماهه اول سال 89 نسبت به سه ماهه اول 88 در آمار پرونده های سرقت 45درصد و در مجموع جرایم 12درصد افزایش را نشان می دهد.

مداحی ادامه داد: در مقایسه مجموع جرایم 68درصد جرایم مربوط به شهرستان تبریز و 32درصد جرایم نیز مربوط به شهرستانهای هیجده گانه می باشد.

وی ارزش اموال مکشوفه توسط پلیس آگاهی در چند روز اخیر را 50میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اموال شامل کشف یک باند 11نفره بوده که اعضای باند به 127 مورد سرقت منزل و مغازه در طول 2سال اعتراف کرده اند ، دستگیری باند 5نفره داخل خودرو با سابقه 37 فقره سرقت و کشف باند 4نفره سرقت سیم کابل با 15 فقره سرقت بوده است.

وی ادامه داد: در این کشفیات همچنین 37قبضه سلاح، 2235 دستگاه رسیور ماهواره،386 هزار و 794 پاکت اجناس دخانی و مقدار زیادی مشروبات الکلی بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان در ادامه سخنان خود هشدار داد: 92 درصد سارقین استان را جوانان 17 تا 35سال تشکیل می دهند.

وی افزود: بیش از 90درصد سارقین نیز معتاد می باشند که این آمار در سال 88 نسبت به سال 87 با 82 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی مقابله با جرائمی که امنیت اجتماعی را خدشه دار می کنند در اولویت کار پلیس آگاهی دانست و سیاستهای عملکرد پلیس آگاهی استان را چنین تشریح کرد: برخورد جدی با مرتکبین جرایم خشن، جهت ارتقای امنیت اجتماعی طرحهای ضربتی در سطح استان و کلانشهر تبریز انجام می شود.

وی همچنین بیشترین مورد سرقت از منازل را وجه نقد و طلاجات و راه ورود به منزل را نیز ساختمان نیمه کاره، لوله گاز، ستون برق و از طریق تراسهای منزل عنوان کرد جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش سرقت هشدار داد: مردم در حد امکان منازل خود را خالی از سکنه نگذارند ، کلید منزل خود را در اختیار افراد غیرمطمئن قرار ندهند، زمان مشاهده اتومبیل یا فرد مشکوک با پلیس تماس بگیرند.