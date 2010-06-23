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۲ تیر ۱۳۸۹، ۲۰:۱۳

هزار نفر از دانش آموان بسیجی زنجانی در طرح هجرت شرکت می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری زنجان امسال هزار و 218 نفر از دانش‌آموزان بسیجی در اجرای طرح هجرت در 255 مدرسه 14 منطقه استان با حضور 240 نفر از فرهنگیان به عنوان مربی و استادکار شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز فعالیت طرح هجرت دانش آموزی بسیج سازندگی، با بیان اینکه طرح هجرت بر اساس دستور ولی فقیه و رهبری نظام شکل گرفته است، افزود: تمامی دستگاه هایی که در اجرای این طرح مشارکت دارند باید از تمامی توان خود برای اجرای هرچه بهتر و مناسب این طرح استفاده کنند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح علیرغم گام برداشتن در جهت عمران و آبادانی کشور زمینه تربیت دینی و اسلامی دانش آموزان و دانشجویان نیز فراهم می شود.
 
همچنین فرمانده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان گفت: طرح هجرت زمینه لازم برای ایجاد اشتغال جوانان در عرصه های مختلف و آینده سازی برای کشور را فراهم می کند.   
 
سردار مجید ارجمندفر افزود: طرح هجرت از ابتدای انقلاب تاکنون گامهایی بسیاری در راستای عمران و آبادانی کشور برداشته است.

وی ادامه داد: سازندگی کشور در گروه تلاش و همت والای جوانان است و باید از ظرفیت این قشر در این مسیر به نحو مطلوب بهره مند شد.
 
سردار ارجمند فر افزود: دانش آموزان و دانشجویان بسیجی در طرح هجرت 3 در بسیاری از ابعاد عمرانی و ‌آبادانی کشور به صورت داوطلب شرکت کرده و در نقاط مختلف استان و کشور به ارائه خدمات می پردازند.
کد مطلب 1106309

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