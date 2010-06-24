خاطرات رهبر انقلاب با شهید چمران / یادداشت برداری از پیشنهادات اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با حضرت آقا همیشه فرصتی بوده است که هیچکس به سادگی از کنار آن نمی گذرد و هر چقدر هم کار داشته باشد رها کرده و به این دیدار می شتابد. به همین خاطر هم بود که صبح اول وقت دیروز اتوبوس هایی از سراسر کشور در خیابان جمهوری ردیف شده بودند که مسافرین خود را به وصال ولایت برسانند.

قریب به 4 هزار نفر از اساتید بسیجی به تعبیر رهبر معظم انقلاب فرزانگان مرکب از علم و ایمان از ابتدای صبح مقابل درب خیابان فلسطین بیت رهبری ایستاده بودند تا به زیارت رهبر خود نائل آیند.

تعدادی از آنها منفردا و برخی دیگر دسته جمعی آمده و تا مهیا شدن مقدمات ورود به حسینیه بیت رهبری با هم در خصوص مسائل صنفی و سیاسی گفتگو می کردند.

جمعیت زیادی بود ولی با این اوصاف همگی در زمان کوتاهی مراحل حفاظتی را گذرانده و در بیت منتظر رهبر فرزانه خود شدند تا با معیارها و شاخص های مطرح شده از سوی ایشان مسیر را برای ادامه راه خود باز شناسند ولی نکته جالب این بود که از این ازدحام خود کارکنان بیت نیز غافلگیر شده بودند و به همین خاطر پارتیشن های انتهای سالن دو مرتبه عقب کشیده شد تا جمعیت همه در حسینیه جا بگیرند. ولی در نهایت مجبور شدند که آنها را جمع آوری کنند با این اوصاف برخی از اساتید در حسینیه جا نشده و مقابل درب ورودی گوش جان به سخنان رهبر خود سپردند.

برنامه با سخنان یکی از مسئولین بسیج اساتید درباره دوازدهمین همایش بسیج اساتید کشور آغاز شد و سپس یکی از مداحان اهل بیت به مناسبت ولادت امام جواد (ع) اشعاری را خواند و این روز مبارک را به محضر ثامن الائمه تبریک و تهنیت گفت و حضرت آقا آمدند و جمعیت یکصدا شور شد که ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند و ...

رهبر انقلاب بر صندلی روبروی جماعت نشستند و اساتید بسیجی نیز .

پیرمردی از اساتید قطعه شعری را برای ولی و زعیم خود آماده کرده بود که پس از سکوت جمعیت آن را تقدیم کرد. کلام الله مجید با صوت زیبای استاد برتر و برگزیده قرائت قرآن تلاوت شد و سپس مجری بعد از معرفی قاری قرآن از دکتر بختیاری رئیس سازمان بسیج اساتید دعوت کرد که جهت ارائه گزارش به حضور مقام معظم رهبری وحضار پشت تریبون قرار گیرد.



بختیاری ضمن بازگو کردن تاریخچه کوتاهی از بسیج اساتید و روند اقدامات انجام شده در این تشکل مردمی این دیدار را تجدید میثاق با رهبری و نقطه عطفی برای سازمان بسیج اساتید با قریب به 40 هزار عضو عنوان کرد.

پس از سخنان بختیاری نوبت به برخی اساتید رسید که سخنانی را در محضر آقا مطرح کنند. 7 استاد برجسته در حوزه های مختلف انتخاب شده بودند ولی پس از چهارمین سخنران جمعیت با صلوات خواستند که این سخنرانی ها ادامه پیدا نکند تا زمان بیشتری از بیانات رهبری استفاده کنند ولی خود حضرت آقا گفتند صحیح نیست به کسانی که انتخاب شدند اجازه سخن گفتن ندهیم بنابراین بگذارید سخنرانی ها ادامه پیدا کند. جالب اینکه پس از این سخنان رهبر انقلاب صلواتی بلندتر از سوی جماعت فرستاده شد تا بگویند هرچه ولی بخواهد نوش ماست.

سخنرانی ها به نظر می رسید به شدت مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و همه آنها را به دقت گوش می کردند و گاهی نیز یادداشت هایی را از میان سخنان بر می داشتند .

آخرین سخنران که از حوزه بهداشت و درمان بود سخنانی را بیان داشت و پیشنهاداتی را ارائه کرد و پس از وی همه گوش جان به سخنان رهبر انقلاب سپردند .

حضرت آقا ابتدای سخنان خود را به بحث درباره شهید دکتر مصطفی چمران وخاطراتی که با هم درسالیان اولیه جنگ تحمیلی داشتند اختصاص داده وانتخاب روز شهادت دکتر چمران را به عنوان روز بسیج اساتید انتخابی پرمغز دانستند.

مقام معظم رهبری با ذکر چند خاطره از حضور همزمان با شهید چمران در جبهه های جنگ تحمیلی نکته جالبی را یادآور شدند وآن اینکه درسلاح های سازمانی ایران پیش از دکترچمران سلاح آرپی جی7 جایگاهی نداشت و درواقع شهید چمران در دوران دفاع مقدس نسبت به آموزش استفاده از این سلاح علیه دشمنان اقدام کرده بود.

بحث دومی که رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند بسیج و روحیه بسیجی و همچنین ثمرات این ارگان مردمی بود که بسیاری از دستاوردهای امروز کشور مدیون این تفکر است.

بحث سوم و انتهای سخنان ایشان نیز معطوف به دانشگاه، استاد و مقوله علم آموزی بود ایشان البته در میان این بحث به مقوله وحدت نیز به طور جدی پرداخته و برخی را از دامن زدن به اختلافات برحذر داشتند.

دیدار اساتید با رهبر انقلاب به پایان رسید و هر کدام از اساتید چفیه به گردن مسیری را که صبح رفته بودند بازگشتند ولی با دستی پر از توشه راه که در گردنه های سخت چراغ راه آنان بود. در مسیر بازگشت با همراهان گفتگو می کردیم همه متفق القول بودند که شاید حضرت آقا غیر مستقیم پیام خود را بیان می کنند ولی هیچ جمله ای را از این سخنان نمی توان یافت که پیغام ویژه ای برای جامعه نداشته باشد.