90 میلیون تن کالا از اسکله شهید رجایی بندرعباس جابجا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی بعدازظهر چهارشنبه در همایش چالش ‌ها و راهکارهای ترافیک فراروی بندر شهید رجایی بیان کرد: یکی از عمده مشکلات بندر شهید رجایی به علت حجم بالای ترانزیت کالا ترافیک جاده ای است که سبب کاهش روند انجام عملیات حمل ونقل می‌شود.

وی ادامه داد: در سال 2009 کل مجموع عملیات دریایی جهان بیش از هشت میلیارد و 17 میلیون تن بوده است که سهم این بندرشهید رجایی 90 میلیون در سال گذشته بوده که در مقایسه با جابجایی کالا از طریق دریا در جهان رقم قابل توجهی بوده است.

مدیر اداره کل بنادر و دریا نودی هرمزگان تصریح کرد: تناژ کشتی‌ها که این رقم را جابجا کرده‌اند یک میلیارد و 19 میلیون تن بوده یعنی هر کشتی توانسته هشت برابر ظرفیت بالایی خود عملیات در سال انجام دهد.

صفایی گفت: این نشان دهنده عرضه بیش از تقاضای کالا را دارد که همین امر باعث ایجاد فشار مضاعف بر روی حمل و نقل دریایی و بنادر است.

وی تاکید کرد: 90 درصد حمل و نقل کشور از طریق دریا انجام شده که در حال حاضر سه TEU از بندر شهید رجایی کالا ترانزیت و در آینده با پیش بینی‌های صورت گرفته شش TEU کالا ترانزیت می‌شود.

مدیر کل بنادر و دریا نوردی هرمزگان عنوان کرد: این حجم بالای ترانزیتی باعث بوجود آمدن ترافیک سنگین در این بندر شده که برای تسریع در روند جابجایی کالا باید با عملیات مناسب این معضل رفع شود.

صفایی خاطر نشان کرد: این مشکل باید با کمک و همیاری دستگاه های دیگر کشور و استان رفع شود تا بتوان ترانزیت کالا را در این بندر افزایش داد.

وی تاکید کرد: نگاه سیستماتیک و علمی به ترافیک همراه با سرمایه گزاری مناسب باعث حل این مشکل در بندر شهید رجایی می‌شود.

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان افزود: برنامه های پنج ساله‌ای برای رفع این معضل در دست تهیه است که با اجرای آن‌ها مشکل ترافیکی این بندر به مقدار زیادی کاهش می یابد.