200 هکتار اراضی کشاورزی مناطق مرزی کشور احیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کیامرز قاسمی زانیانی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش مدیران آب و خاک وامور فنی و مهندسی سازمانهای جهادکشاورزی ایجاد اشتغال، آبادانی، تثبیت جمعیت و تحول اقتصادی در مناطق مرزی را مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه اراضی مناطق مرزی با استفاده از اجرای طرحهای آب و خاک به اراضی مستعد برای کشاورزی صنعتی تبدیل شده و تا کنون 80 هزار هکتار از این زمینها احیا شده اند، بیان داشت: 140 میلیارد ریال برای اجرای این طرح تا کنون هزینه شده است و در صورت اجرای کامل آن بیش ار 20 هزار نفر بصورت مستقیم و 60 هزار نفر بصورت غیر مستقیم مشغول بکار می شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و کار آفرینی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرعت اجرای این طرح در آذربایجان غربی بیش از سایر استانهای کشور است، اظهار داشت: تا کنون از مجموع هزار و 500 هکتار در نظر گرفته شده در این استان، اجرای این طرح در 700 هکتار به پایان رسیده است.

همایش دو روزه مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور طی روزهای دوم و سوم تیر ماه سالجاری در ارومیه با هدف بررسی عملکرد طرح احیا و توسعه کشاورزی برگزار می شود.

