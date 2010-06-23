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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۴

200 هکتار اراضی کشاورزی مناطق مرزی کشور احیا می شوند

200 هکتار اراضی کشاورزی مناطق مرزی کشور احیا می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی از احیای 200 هکتار از اراضی کشاورزی مناطق مرزی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کیامرز قاسمی زانیانی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه همایش مدیران آب و خاک وامور فنی و مهندسی سازمانهای جهادکشاورزی ایجاد اشتغال، آبادانی، تثبیت جمعیت و تحول اقتصادی در مناطق مرزی را مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه اراضی مناطق مرزی با استفاده از اجرای طرحهای آب و خاک به اراضی مستعد برای کشاورزی صنعتی تبدیل شده و تا  کنون 80 هزار هکتار از این زمینها احیا شده اند، بیان داشت:  140 میلیارد ریال برای اجرای این طرح تا کنون هزینه شده است و در صورت اجرای کامل آن بیش ار 20 هزار نفر بصورت مستقیم و 60 هزار نفر بصورت غیر مستقیم مشغول بکار می شوند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی بودجه و کار آفرینی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرعت اجرای این طرح در آذربایجان غربی بیش از سایر استانهای کشور است، اظهار داشت:  تا کنون از مجموع هزار و 500 هکتار در نظر گرفته شده در این استان، اجرای این طرح در 700 هکتار به پایان رسیده است.

همایش دو روزه مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور طی روزهای دوم و سوم تیر ماه سالجاری در ارومیه با هدف بررسی عملکرد طرح احیا و توسعه کشاورزی  برگزار می شود.
 

کد مطلب 1106325

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