به گزارش خبرنگارمهر، در نشست امروز چهارشنبه هیئت رئیسه لیگ آزادگان که به ریاست غلامرضا بهروان و با حضور اعضای هیئت رئیسه شامل؛ کلانی، غفاری، محمودزاده، زینلی، صادقی، جابری، علیپور، عبدی، کحالی، معینی و طباطبائیان برگزار شد ، دستورالعمل استفاده ازحداکثر 3 بازیکن خارجی از سوی تیم های لیگ دسته اول مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این نشست موضوع استفاده از دروازه بان خارجی در لیگ دسته اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضا برای حمایت از دروازه بانان داخلی و افزایش سطح کیفی و فنی دروازه بانان داخلی، استفاده از دروازه بان خارجی در رقابتهای لیگ دسته اول را ممنوع کرد.

در این نشست همچنین بر برگزاری همزمان دیدارهای هفته بیست و ششم و پایانی رقابتهای لیگ دسته اول بطورهمزمان تاکید شد.

حضور دروازه بانان خارجی از دو فصل پیش در رقابتهای فوتبال لیگ برتر نیز ممنوع شده بود و تیم های حاضر در این رده از دروازه بانان داخلی استفاده می کردند که همین امر باعث بالا رفتن قیمت دروازه بانان حتی بیشتر از مبلغ 777 میلیون تومان برای یک فصل شده بود!