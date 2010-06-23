به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثابتی در فصل نقل و انتقالات دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ابتدا با باشگاه پاس همدان و سپس تراکتورسازی تبریز قرارداد امضا کرد.

باشگاه پاس به دنبال این اتفاق و برای احقاق حق خود به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال شکایت کرد. سازمان لیگ با بررسی شکایت باشگاه پاس همدان و چگونگی امضا قرارداد ثابتی با دو باشگاه همدانی و تبریزی رای به محکومیت این دروازه بان داد.

بر این اساس سازمان لیگ مهدی ثابتی را محکوم کرد نیمی از رقم قراردادی که با باشگاه پاس همدان به امضا رسانده است را به این سازمان و باشگاه همدانی پرداخت کند. از آنجائیکه رقم قرارداد مهدی ثابتی با باشگاه پاس 300 میلیون تومان بوده است او می بایست 75 میلیون تومان به این باشگاه همدانی و 75 میلیون تومان به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به عنوان جریمه پرداخت کند.

مهدی ثابتی در صورتی که این جریمه را پرداخت نکند از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برای او کارت بازی در تیم تراکتورسازی تبریز صادر نخواهد شد.

سال گذشته نیز در فصل نقل و انتقالات محمد غلامی پس از امضای قرارداد با باشگاه پاس همدان به استیل آذین پیوست و به همین خاطر از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه به این سازمان و باشگاه پاس همدان محکوم شد.

علی خلف، مدیرروابط عمومی باشگاه پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص افزود: سازمان لیگ فدراسیون فوتبال با بررسی جوانب امر رای به نفع باشگاه پاس داده است. ما این رقم را حق خود و مردم همدان می دانیم و به هیچ عنوان از این حق کوتاه نخواهیم آمد.