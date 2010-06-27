خبرگزاری مهر- گروه اندیشه: در بخش درآمد این کتاب به قلم برتراند راسل می خوانیم: رساله "منطقی- فلسفی" آقای ویتگنشتاین خواه استوار شود خواه استوار نشود که راستی فرجامین را درباره مطلبهایی که بدانها می‌پردازد فرا می‌دهد، به سبب گستره و دامنه و ژرفای خود، به سان تاشتیگ شایسته آن است که چونان رویدادی عمده درجهان فلسفی نگریسته آید.

راسل در ادامه توضیح می‌دهد: برای فهمیدن کتاب ویتگنشتاین بایسته است درک کنیم که مسئله‌ای که او با آن سرو کار دارد چیست. او در آن بخش از نگره خود که به نمادگذاری می‌پردازد به شرطهایی توجه دارد که می‌بایستی به وسیله یک زبان منطقانه فرساخته (منطقاً کامل) برآورده شوند...

خود ویتگنشتاین در پیشگفتار کتاب عنوان کرده است: این کتاب بر آن است تا برای اندیشیدن مرزی نهد؛ یا بهتر بگوییم – نه برای اندیشیدن بلکه همانا برای بیان اندیشه‌ها مرز نهد: زیرا از بهر آنکه برای اندیشیدن مرزی بنهیم، می‌بایستی بتوانیم هر دو سوی این مرز را بیندیشیم.( بنابراین ما بایستی بتوانیم چیزی را بیندیشیم که نمی‌تواند اندیشیده شود.)

کتاب "رساله منطقی- فلسفی" همراه با متن آلمانی آن به چاپ رسیده است.