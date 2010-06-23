به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل، معاونان و مدیران صدا وسیمای مرکز قزوین مهمترین رسالت انبیاء و اولیای الهی را هدایت مردم و ترویج دین و اخلاق در جامعه دانست و گفت: با توجه به توطئه دشمنان برای ترویج ناهنجاری در کشور رسالت مدیران و دست اندرکاران صدا و سیما برای مقابله با این توطئه ها بسیار خطیراست.

نماینده ولی فقیه در استان با ابراز خرسندی از وجود شخصیتی روحانی در مدیریت صدا و سیمای مرکز قزوین خواستار بهره گیری بیشتر از کارشناسان حوزه علمیه در تولید برنامه ها و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه و متن زندگی مردم شد.

آیت الله باریک بین همچنین بر ضرورت توجه به رعایت حجاب و فرهنگ عفاف در تولید و پخش سریال ها و برنامه های تلویزیونی در استان تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محمدیان مدیرکل صدا و سیمای مرکزقزوین از تصویب طرح ساخت چهار تله فیلم، یک سریال الف و سه مستند تلویزیونی در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: معرفی چهره ها و مفاخر قزوین، ارتقاء کمی و کیفی برنامه ها، ترویج و گسترش برنامه های قرآنی و دینی و تدوین، پژوهش و چاپ کتابی در مورد شخصیت علامه سید موسی زرآبادی از جمله برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین است.