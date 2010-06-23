بهره مندی ایران و ترکیه از ظرفیتهای اقتصادی دو کشور افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان شامگاه چهارشنبه در اجلاس تجار و بازرگانان تجاری ترکیه و ایران، افزود: امیدواریم با پیشرفت قابل توجه روابط بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، شاهد شکل‌گیری منطقه‌ای پیوسته، مهم و تاثیرگذار در جهان باشیم.

وی با اشاره به اینکه این مهم فقط با ایجاد ارتباطی موثر بین همسایگان نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق می یابد، بیان داشت: مستکبران در جهت ایجاد تفرقه بین کشورهای متحد مسلمان خاورمیانه هستند.

شهردار ارومیه با بیان اینکه امروز شاهد شکل‌گیری روابط صمیمی و نزدیک بین دولتهای ایران و ترکیه هستیم، بیان داشت: موضع ‌گیری صریح مسئولان سیاسی ترکیه در در برابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران نیز گواه این مدعاست.

بازیان ارومیه را یکی از کلانشهرهای حساس کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون شهر ارومیه بعنوان نمای توسعه کشور محسوب می شود.

این مسئول در ادامه گردشگری را مهمترین موضوع توسعه ایران عنوان و خاطر نشان کرد: بابد بر اساسا برنامه پنج ساله پنجم توسعه 20 میلیون گردشگر جذب کشور شود که این میزان در حال حاضر یک میلیون نفر است.

