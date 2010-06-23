به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید سرزده از طرح‌ها و پروژه‌های مقابله با خشکسالی شرکت‌های آب و آبفا و همچنین سد 15خرداد در سخنانی تاکید کرد: همانطور که بارها استاندار و مدیران بخش آب استان اعلام کرده‌اند تمام اقدامات و پروژه‌های انجام شده در صورتی پاسخگوی تأمین آب شهر است که مردم و دستگاه‌های استان، 20 درصد صرفه‌جویی در مصرف آب را مورد توجه قرار دهند.



غلامزاده جیره‌بندی آب را از جمله پیامد‌های کم‌آبی و خشکسالی ذکر کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه حجم مفید آب سد 15 خرداد به پایان رسیده و منابع تأمین آب استان بسیار کاهش پیدا کرده است در صورتی که مردم صرفه‌جویی نکنند احتمال جیره‌بندی آب در قم وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر مردم در مقطع کنونی به کمک مسئولان آب و آبفای استان نیایند قطعا در روزهای گرم سال دچار مشکل خواهیم شد.



معاون عمرانی استاندار قم با بیان اینکه همه مردم باید از نعمت آب به درستی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: شرط استفاده مستمر و بدون دغدغه از آب در روزهای گرم تابستان توجه به مسئله صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و استفاده بهینه از این مایع حیاتی است.



غلامزاده در ادامه ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت این پروژه‌ها اظهارداشت: با توجه به بحران کم‌آبی و خشکسالی استان، اقدامات و ابتکارات خوبی در زمینه مقابله با خشکسالی صورت گرفته است که قابل قدردانی است.



وی با اشاره به اهتمام استاندار محترم قم بر لزوم توجه به مسئله تامین آب قم در بحران به وجود آمده، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات خوبی از سال گذشته در زمینه تامین نیاز آبی شهروندان قمی توسط دستگاه‌های ذیربط انجام گرفته است.



معاون عمرانی استاندار قم تصریح کرد: حفر و تجهیز 10 حلقه چاه، اجاره چاه‌های کشاورزی و برخی از ادارات و همچنین ساخت ایستگاه پمپاژ آب سد 15 خرداد از اقدامات مناسبی است که شهر قم را تا حدودی برای مقابله با خشکسالی و کم‌آبی شدید آماده کرده است.