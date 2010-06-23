ساخت پالایشگاه نفت ساری به سرمایه گذار واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور علی زراعی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل راکد ماندن پروژه احداث پالایشگاه در منطقه کیاسر شهرستان ساری افزود: برای احداث پالایشگاه مجوز از سوی محیط زیست صادر شده است و به بخش خصوصی نیز در این ارتباط فراخوان داده شد.

وی افزود: با یک سرمایه‌گذار تا مرحله نهایی پیش رفتیم که به دلیل اینکه این سرمایه‌گذار توان سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشت و در وزارت نفت نیز در این ارتباط مذاکره شد.

زارعی یادآور شد: در حال حاضر با یک شرکت نفت طبرستان در مرحله اولیه طرح سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم تا در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری این شرکت نیز بررسی شود و همچنان اعلام می‌کنیم تا زمانی که سرمایه‌گذاری پیدا نشود پیگیری‌های این طرح ادامه داد.

فرماندار ساری در مورد احداث کارخانه خودروسازی در گهرباران شهرستان ساری که از سوی مسئولان شهرستانی مطرح شده بود اظهار داشت: درخواستی برای احداث کارخانه خودروسازی از سوی شرکت سایپا مطرح شد و در حوزه اقتصادی استانداری مازندران در مرحله مطالعه طرح قرار دارد و هنوز عملیاتی اجرایی نشده است و در مرحله کارهای اولیه هستیم تا زمین به سرمایه‌گذار تحویل نشود هنوز اتفاقی خاصی نمی‌افتد.

فرماندار ساری در مورد معضل زباله ساری نیز گفت: در شمال کشور به خاطر وضعیت خاص این استان زباله هم تر است و هم خشک که آسیب زیادی به محیط زیست می‌رساند و عدم استحصال انرژی و یا عدم تبدیل آن به کمپوست مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر زمینی به شهرداری ساری تحویل شده است که جدای از آن موسسه بازیافت به دنبال گزینه دیگری به غیر از کمپوست برای شهر ساری است.

زارعی در مورد طی کردن 140 کیلومتر مسیر برای دفع زباله نیز بیان داشت: مسیری که در این بخش طی می‌شود فقط 100 کیلومتر است که برای دفع شیرابه‌های آن نیز ابلاغ شده است تا امکانات تصفیه در این بخش فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در این بخش فقط برای طی کردن مسافت هزینه می‌شود که در شرایط فعلی باید هزینه را بپذیریم، افزود: به دنبال تکنولوژی جدید در این بخش هستیم.

فرماندار ساری با بیان اینکه بعد از تحویل زمین پیمانکار باید این تکنولوژی را به مدت یک و نیم سال آینده فراهم کند، خاطرنشان کرد: برای احداث کارخانه کمپوست برای 500 تن زباله 10 تا 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

زارعی در ارتباط با پیش آمدن ممانعت‌های اجتماعی برای اجرای این طرح نیز گفت: وقتی محیط زیست مجوز را بدهد محیط زیست نیز باید در این ارتباط پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: شهرداری ساری حدود 600 میلیون تومان برای حمل و جمع‌آوری زباله در شرایط فعلی طی می‌کند که هزینه طی کردن در شرایط فعلی یک چیز طبیعی است جدای از آن برای حل معضل پدیده زباله در ساری وزارت کشور نیز وارد عمل شده است.

وی در خصوص موضوع تکدی‌گری و انتقال پادگان ساری به خارج از شهر نیز گفت: هنوز انتقال کار پادگان ساری انجام نشده است اما به عنوان یک مصوبه از دستور خارج نشده است.

زارعی در مورد تکدی‌گری نیز تصریح کرد: تکدی‌گری جرم مشهود و تضییع حقوق شهروندی است که نیروی انتظامی باید در این زمینه برخورد کند و بهزیستی نیز به تنهایی متولی جمع آوری نیست بلکه یک موضوع چند بعدی است.