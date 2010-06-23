به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی بعد از ظهر چهار‌شنبه در در دیدار با امام جمعه قم که با حضور جمعی از اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برگزار شد اظهار داشت: نباید از نقش تأثیرگزار مساجد در شکل‌گیری شخصیت و صیقل روح جوانان و نوجوانان غافل شد.



وی با اشاره به تعداد کانون‌ها در سال گذشته تصریح کرد: تعداد کانون‌ها‌ی فرهنگی فعال در مساجد سال گذشته 98 کانون بود که امسال توانستیم با کمی همت و تلاش مضاعف این تعداد را به 190 کانون افزایش دهیم.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم تصریح کرد: عمده فعالیت‌های کانون‌ها بر دوش روحانیون و ائمه جما‌عت در مساجد است که با همکاری آنان برای تمامی اقشار جامعه در سن‌های مختلف برنامه‌هایی جذاب و پرمحتوا تدارک دیده شده است.



وی افزود: با توجه به روحیه حساس و شکننده جوانان و نوجوانان تلاش شده است تا برنامه‌هایی ویژه به آنان اختصاص یابد.



حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان در برنامه‌های کانون فرهنگی مساجد استان قم معادل 7 هزارنفر بودند گفت: پیش بینی می‌شود که امسال بتوانیم حداقل 14هزار نفر را جذب کانون‌های مساجد استان بنماییم.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم خاطر نشان کرد برای کلیه شرکت کنندگان در برنامه‌های کانون‌، المپیادهای قرآنی، فرهنگی و هنری، و ورزشی را ترتیب داده شد که توانستیم در برخی رشته‌ها به مراحل کشوری دست یابیم.

وی افزود: مامعتقدیم همانگونه که جسم نیاز به تغذیه دارد باید به غذای روح نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم که با این امر با عمق بخشیدن و هدف‌دار نمودن فعالیت‌های فرهنگی امکان پذیر است‌.



حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به برگزاری اردوهای مختلف برای اعضای کانون مساجد در سال گذشته خاطر نشان کرد: کانون‌های مساجد با برگزاری یک اردوی 9روزه که توام با آموزش‌های اخلاقی همراه بود موجب ایجاد ارتقاء انگیزه میان کلیه اعضاء کانون برای فعالیت‌های بیشتر را فراهم آورد.