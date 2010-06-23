به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی بعد از ظهر چهارشنبه در در دیدار با امام جمعه قم که با حضور جمعی از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزار شد اظهار داشت: نباید از نقش تأثیرگزار مساجد در شکلگیری شخصیت و صیقل روح جوانان و نوجوانان غافل شد.
وی با اشاره به تعداد کانونها در سال گذشته تصریح کرد: تعداد کانونهای فرهنگی فعال در مساجد سال گذشته 98 کانون بود که امسال توانستیم با کمی همت و تلاش مضاعف این تعداد را به 190 کانون افزایش دهیم.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم تصریح کرد: عمده فعالیتهای کانونها بر دوش روحانیون و ائمه جماعت در مساجد است که با همکاری آنان برای تمامی اقشار جامعه در سنهای مختلف برنامههایی جذاب و پرمحتوا تدارک دیده شده است.
وی افزود: با توجه به روحیه حساس و شکننده جوانان و نوجوانان تلاش شده است تا برنامههایی ویژه به آنان اختصاص یابد.
حجتالاسلام روحانی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان در برنامههای کانون فرهنگی مساجد استان قم معادل 7 هزارنفر بودند گفت: پیش بینی میشود که امسال بتوانیم حداقل 14هزار نفر را جذب کانونهای مساجد استان بنماییم.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم خاطر نشان کرد برای کلیه شرکت کنندگان در برنامههای کانون، المپیادهای قرآنی، فرهنگی و هنری، و ورزشی را ترتیب داده شد که توانستیم در برخی رشتهها به مراحل کشوری دست یابیم.
وی افزود: مامعتقدیم همانگونه که جسم نیاز به تغذیه دارد باید به غذای روح نیز توجه ویژهای داشته باشیم که با این امر با عمق بخشیدن و هدفدار نمودن فعالیتهای فرهنگی امکان پذیر است.
حجتالاسلام روحانی با اشاره به برگزاری اردوهای مختلف برای اعضای کانون مساجد در سال گذشته خاطر نشان کرد: کانونهای مساجد با برگزاری یک اردوی 9روزه که توام با آموزشهای اخلاقی همراه بود موجب ایجاد ارتقاء انگیزه میان کلیه اعضاء کانون برای فعالیتهای بیشتر را فراهم آورد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم گفت: در مساجد استان 190 کانون فرهنگی با همکاری و مشارکت روحانیون به فعالیتهای فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان میپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی بعد از ظهر چهارشنبه در در دیدار با امام جمعه قم که با حضور جمعی از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برگزار شد اظهار داشت: نباید از نقش تأثیرگزار مساجد در شکلگیری شخصیت و صیقل روح جوانان و نوجوانان غافل شد.
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