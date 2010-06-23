412 روستا در کهگیلویه و بویراحمد فاقد آب شرب سالم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سجاد رستگار عصر چهارشنبه در نشستی با رسانه های کهگیلویه و بویراحمد افزود: از این تعداد حدود 30 روستای بالای 20 خانوار جمعیت دارند و بقیه کمتر از 20 خانوار هستند.

وی کل روستاهای این استان را هزار و 795 روستا عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 65 درصد جمعیت روستایی این استان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

رستگار میزان هدر روی آب در روستاهای این استان را نسبت به میانگین کشوری بالاتر عنوان کرد و افزود: کاهش هدر روی آب به میزان 40 درصد یکی از برنامه های اصلی این شرکت در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد است.

رستگار اصلاح شبکه های فرسوده را یکی دیگر از برنامه های این شرکت عنوان کرد و بیان داشت: در سال 88 حدود دو هزار و 324 کیلومتر از شبکه آب در نقاط روستایی این استان اصلاح شده است.

وی یادآور شد: در جهت سالم سازی آب روستاهای استان، 140 دستگاه کلریناتور خریداری شده که 98 دستگاه آن در مناطق مختلف روستایی این استان نصب شده است و بقیه نیز به زودی نصب می شوند.

رستگار گفت: تاکنون آب شرب آلوده در هیچ روستایی مشاهده نکرده ایم اما با این حال روستاییان باید در فصل تابستان توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند.