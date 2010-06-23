به گزارش خبرنگار مهر در قم حجت الاسلام علی عباسی ظهر چهارشنبه در دومین اجلاسیه معاونین مدارس علمیه کشور گفت: در حوزه‌های علمیه باید با توجه به شرایط و تغییرات روز جهان حرکت کنیم و بر همین اساس کارگروه‌های مختلفی برای به روز‌‌رسانی فرآیندهای آموزشی تدارک دیده شده است.



وی اظهار داشت: کارگروهی به طورتخصصی بحث برسی قوانین پذیرش را در دستور کار دارد که از نتایج مهم آن می‌توان به تغییر زمان آزمون تثبیتی اشاره کرد.



وی در خصوص تغییرات انجام شده در آزمون تثبیتی تصریح کرد: تا پیش از این آزمون تثبیتی در میانه سال برگزار می‌شد و اگر طلبه جدیدالورودی نمی‌توانست از عهده آن بر‌آید مجبور به ترک حوزه می‌شد که نتایج بسیار بدی از لحاظ عاطفی و حیثیتی برای او داشت و به علاوه از جریان عادی زندگی هم عقب می افتاد چرا که برای ادامه تحصیل باید تا مهر‌ماه سال آینده صبر می‌کرد.



وی گفت: به همین دلیل پیشنهاد شد این امتحان پس از یک دوره کوتاه و فشرده درتابستان و قبل از سال تحصیلی انجام شود و به همین دلیل لازم بود امتحانات ورودی حوزه نیز زودتر برگزار شود.



وی ادامه داد: این دوره باید به مدت یک ماه از تاریخ20 تیر ماه تا 20 مرداد ماه برگزار و آزمون نیز بلافاصله اجرا شود و اگر مدرسه‌ای موفق نشود در این بازه زمانی دوره را تشکیل دهد می‌تواند در فاصله 20 شهریور تا 20 مهر این کار را انجام دهد.



وی با اشاره به برگزاری آزمون امسال در اردیبهشت‌ماه به جای تیر‌ماه اظهار داشت: ثبت نام آزمون امسال کاملا اینترنتی انجام شد و خود آزمون نیز برای دوره‌های بلند مدت و سفیران هدایت به طور همزمان اجرا و نتایج نیز در 8 خرداد‌ماه اعلام شد.



هر داوطلب امکان انتخاب 10 مدرسه را دارد



وی افزود: امسال برخلاف سال‌های گذشته که متقاضیان تنها دو انتخاب برای تعیین محل تحصیل داشتند از 10 امکان انتخاب برخوردار بودند و دیگر این طور نبود که کسی از کف نمره برخوردار باشد و چون ظرفیت محل‌های مورد انتخاب‌ او پر شده باشد ما او را با اجبار به مدرسه‌ای معرفی کرده باشیم.



وی گفت: امسال از بین 15 هزار نفری که در آزمون کتبی پذیرفته شدند تنها 4 هزار نفر در هیچ کدام از انتخاب‌ها پذیرفته نشدند و ما لیست مدارسی که ظرفیت خالی داشتند را به آنها دادیم تا در هر کدام که مایل هستند تحصیل را آغاز کنند و در واقع دیگر کسی را به اجبار به جایی معرفی نکردیم.



فرصت تعطیلات تابستان بسیار زیاد است



وی اظهار داشت: هرچند وجود تعطیلات برای تجدید نیرو لازم است اما 3 ماه مدتی بسیار طولانی است و امسال به همین دلیل درسهایی را به مدارس پیشنهاد داده‌ایم تا در تابستان برگزار شود و خوشبختانه استقبال خوبی انجام شده است.



برنامه درسی سطح یک حوزه تغییر می‌کند



عباسی با اشاره به تغییر برنامه درسی سطح یک حوزه‌های علمیه تصریح کرد: ما در سطح یک با مخاطبین بسیار متنوعی روبرو هستیم که از سیکل تا لیسانس متغر هستند و به همین منظور باید دورسی که در این سطح ارائه می‌شود متناسب هرکدام از این ورودی‌ها باشد.



وی ادامه داد: برنامه جدیدی را تهیه و به شورای مدیریت و آیت الله مقتدایی ارائه کرده‌ایم که همچنان در دست بررسی است و بعید می‌دانم به امسال برسد اما از سال آینده به اجرا در خواهد آمد.