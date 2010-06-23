دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با والنسیا اسپانیا لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم ملی فوتبال کشورمان طی روزهای 11 تا 24 ژوئیه 2010 (20 تیر تا 2 مرداد 1389) اردویی را در کشور اتریش برپا کند. با توجه به اعتراض باشگاه‌های برتری به زمان برپایی این اردو و درخواست آنها برای بازگشت زودتر از موعد تیم ملی به کشور، قرار است شاگردان قطبی دو روز زودتر از تاریخ اعلام شده قبلی به ایران بازگردند.

با توجه به فاصله اندک از زمان بازگشت تیم ملی فوتبال به ایران (2 مردادماه 1389) تا آغاز مسابقات لیگ برتر (5 مردادماه 1389) باشگاه‌های لیگ برتری به زمان برپایی اردوی اتریش معترض بودند که کمیته فنی فدراسیون فوتبال با درخواست آنها موافقت کرده و تصمیم گرفت که بازگشت تیم ملی فوتبال به تهران دو روز زودتر از زمان تعیین شده قبلی (31 تیرماه 1389) باشد.

مسئولان کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برای ملی پوشان فوتبال کشورمان تدارک یک بازی دوستانه با تیم والنسیا اسپانیا را در مدت اقامت در اتریش دیده بودند. قرار بود بازی با والنسیا در تاریخ 23 ژوئیه 2010 (1 مرداد 1389) برگزار شود که با توجه به تغییر در زمان بازگشت تیم ملی به ایران این بازی کنسل شد.

با این شرایط مسئولان کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در حال مذاکره و رایزنی با تیم‌های مطرحی از سوپر لیگ کشورهای یونان و مجارستان هستند تا مقدمات رویارویی ملی پوشان فوتبال با این تیم‌ها را فراهم آورند.

پیش از این قرار بود تیم ملی فوتبال ایران در زمان اقامت در اتریش دیدارهایی را با تیم‌های ویگان انگلیس، پالرمو ایتالیا و کلن آلمان برگزار کند که با نظر افشین قطبی این دیدارها کنسل شد.