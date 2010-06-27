به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب "ماهنی‌های عاشقانه" ترجمه اشعار شاعرانی چون نصرت کسمنلی، بختیار واهابزاده، ممد آراز، نبی خزری و فکرت قوجا به دو زبان ترکی و فارسی به چاپ رسیده است.

مترجم در مقدمه کتاب شرح داده است: "ماهنی" در زبان ترکی به معنای "ترانه"، "سروده" و "شعر" است و ماهنی‌های عاشقانه، عاشقانه‌ سروده‌هایی است که از این پنج شاعر انتخاب کرده‌ام. به نظر می‌رسد این عنوان به نوعی بتواند دو زبانه بودن کتاب را نیز نشان دهد.

در این کتاب همچنین بیوگرافی مختصری از هر کدام از شاعران برای اطلاع خوانندگان آورده شده است.

در ترجمه شعر "گویه‌ها" از فکرت قوجا می‌خوانیم: دیروز کسی به من دروغ گفت/ برای آنکه خجالت‌زده‌اش نکنم، گول خوردم./ در دلش مرا عوام شمرد/ و من گفتم چه می‌شود/ او هم/ چنین آدمی است.

کتاب "ماهنی‌های عاشقانه" با شمارگان 1500 نسخه در 112 صفحه و به قیمت 2800 تومان منتشر شده است.

