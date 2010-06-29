تاکسیهای بدون سرنشین به دلیل بازگشت به خانه مسافر سوار نمی کنند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای شناسایی آن دسته از رانندگانی که کم کاری می کنند منابع اطلاعاتی زیادی در اختیار داریم اظهار داشت: این اطلاعات از طریق مدیران مناطق، سامانه ۱۸۸۸، مسئولان بازرسی سازمان و کنترلهای تصویری به دست ما می رسد و برای متخلفان جرایم مختلفی را در نظر می گیریم.

وی در پاسخ به اینکه چرا در برخی نقاط شهر حضور تاکسیرانان محسوس نیست، گفت: باید زمان انتظار منطقی برای رسیدن رانندگان تاکسی به مسافر در نظر گرفت، به نظر من برآورده کردن سهم ۲۰ تا ۲۲ درصد جابه جایی مسافران شهر تهران که چهار میلیون نفر را در بر می گیرد خود نشان دهنده عملکرد خوب این سازمان است.

سنندجی اضافه کرد: در پاسخ به گلایه برخی که می بینند تعدادی از تاکسیهای بدون سرنشین در شهر تردد می کنند باید اعلام کنم بخش اعظمی از رانندگان بیرون از شهر منزل دارند و در آن زمان اغلب آنها در حال تردد به منزل خود هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در خصوص تسهیلات ایجاد شده از سوی شهرداری تهران برای بیمه تاکسیرانان اظهار داشت: به دستور شهردار تهران از ۶ تیرماه جاری بیمه تمام رانندگان تاکسی شهر تهران به تمامی مناطق ۲۲ گانه تاکسیرانی شهر تهران ابلاغ می شود.

وی اضافه کرد: تاکسیرانان می توانند از مزایای این طرح استفاده کنند. همچنین برای رانندگان ۵۰ سال به بالا که دارای دفترچه بیمه هستند نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا پس از تائید رسمی از مراجع ما بتوانند از درمانگاههای زیر نظر شهرداری استفاده کنند.

سنندجی تاکید کرد: برای ارائه خدمات درمانی ۱۹ هزار راننده نیز تمهیداتی پیش بینی و برای مابقی رانندگان استفاده از تسهیلات شرکتهای تحت نظارت بیمه در نظر گرفته شده است و هم اینک در حال رایزنی با مراجع ذیربط هستیم تا در آینده نزدیک نسبت به اجرایی کردن بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث اقدام کنیم.