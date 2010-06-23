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۲ تیر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

پیروزی انگلستان برابر اسلوونی در پایان نیمه نخست/ توقف آمریکا مقابل الجزایر

پیروزی انگلستان برابر اسلوونی در پایان نیمه نخست/ توقف آمریکا مقابل الجزایر

تیم ملی فوتبال انگلستان در پایان نیمه نخست دیدار برابر اسلوونی به برتری دست یافت اما تیم‌های آمریکا و الجزایر مقابل هم به نتیجه تساوی رضایت دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بعدازظهر امروز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه C پیگیری شد که با برتری انگلستان و توقف آمریکا در پایان نیمه نخست همراه بود.

در یکی از این دیدارهای امروز تیم ملی فوتبال انگلستان با نتیجه یک بر صفر از اسلوونی پیش افتاده است که جرمین دفو (22) تک گل تیم انگلستان را در این نیمه به ثمر رساند.

صحنه به ثمر رسیدن گل برتری تیم انگلستان برابر اسلوونی

این مسابقه با قضاوت وولفگانگ اشتارک از آلمان در ورزشگاه پورت الیزابت در حال برگزاری است که 38 هزار تماشاگر هم برای تماشای این دیدار به ورزشگاه آمده بودند.

در دیگر دیدار برگزار شده در این گروه، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و الجزایر در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این مسابقه که با قضاوت فرانک دی بلکر از بلژیک در ورزشگاه لوفتوس ورسفیلد در حال برگزاری است، یابدا از تیم الجزایر تنها بازیکن اخطاری این دیدار بود.

کد مطلب 1106396

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