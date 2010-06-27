شاخصهای پرداخت تسهیلات اعتباری به تعاونیها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاء الله عظیمی گفت: تخصص گرایی، دانش محوری و اشتغالزایی از اولویتهای بانک توسعه تعاون در ارائه خدمات مالی و اعتباری به مشتریان است.

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: بر اساس اساسنامه موجود 70 درصد منابع بانک به تعاونیها و 30 درصد دیگر آن نیز به فعالان اقتصادی غیر تعاونی پرداخت می شود.

عظیمی افزود: زودبازده بودن فعالیتها، رقابت پذیر بودن و امکان صدور محصولات اقتصادی به خارج از کشور، فارغ التحصیلان بیکار و زنان سرپرست خانوار از دیگر شاخصهای مهم در پرداخت تسهیلات اعتباری است.

وی با اشاره به نقش اقتصاد تعاونی، تصریح کرد: وجود مزیتهای فراوان در بخش کشاورزی و صنعت، ضرورت توجه به اقتصاد تعاونی را افزایش می دهد به دلیل اینکه اقتصاد تعاونی یگانه امکانی است که دارای قابلیت سازماندهی تشکلهای مردمی تعاونی است.

این مقام بانک توسعه تعاون بیان داشت: تعاون با تکیه بر توان سازماندهی اندیشه های اقتصادی و سرمایه ها، حافظ منافع اقشار مختلف اجتماعی از طریق تقسیم عادلانه سود بین اعضا است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: توجه به سهامداری افراد از طریق تسهیم آنها در مالکیت، سرمایه و امکان شناسایی مناسب ظرفیتها در مناطق مختلف از مهم ترین دلایل برای فعالیت آحاد مردم در قالب تشکلهای تعاونی است.

عظیمی گفت: وجود بیش از 150 هزار تعاونی و فعالیت بالغ بر 25 میلیون نفر از اقشار مختلف اجتماعی در قالب اعضای تعاونیها نشان دهنده توفیق ایده تعاونی در فعالیت های اقتصادی است.

وی تاکید کرد: برون سپاری و مشارکت همه جانبه اجزای بخش تعاون برای فراهم کردن امکان مداخله مردم در جریان فعالیتهای اقتصادی در زمره شاخص ترین برنامه های مسئولین و مدیران عالی تعاونیها است.